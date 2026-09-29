Duro editorial de JC Scelza tras conflicto por televisación de partido de Peñarol: “Hay una persecución permanente"

La polémica televisación de Danubio-Peñarol por la Copa AUF Uruguay sumó un nuevo capítulo y volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Esta vez, Juan Carlos Scelza tomó la palabra y dedicó su espacio “Momento JC”, en VTV Noticias, a defender la actuación de la empresa para la que trabaja y lanzar fuertes cuestionamientos hacia la conducción de la AUF.

El episodio se originó el jueves pasado, cuando Danubio y Peñarol debían enfrentarse en Jardines del Hipódromo por la última fecha del grupo 1 de la Copa AUF Uruguay. El encuentro estaba previsto inicialmente para las 15:30, en simultáneo con Montevideo City Torque-Atenas, pero las diferencias en torno a la producción televisiva alteraron los planes.

La primera fase de la Copa AUF Uruguay no estaba contemplada dentro del contrato de producción audiovisual adjudicado a Tenfield. Según la versión de la empresa, la AUF le solicitó una cotización adicional para producir esos encuentros, pero consideró que el precio presentado estaba “fuera de mercado”. Pese a no haber un acuerdo económico, Tenfield había producido los encuentros anteriores de esta etapa.

Valentín Rivera, juvenil de Peñarol en Jardines frente a Danubio. Foto: Estefanía Leal

Para Danubio-Peñarol la situación cambió. Tenfield comunicó que no produciría el encuentro y la AUF terminó recurriendo a otra empresa para generar la señal. El partido comenzó finalmente a las 16:00 y terminó 1-1, mientras que City Torque-Atenas, que debía disputarse en simultáneo por tratarse de la definición del mismo grupo, arrancó media hora antes.

Fue sobre ese episodio que Scelza construyó su editorial.

“Dos no es lo mismo que 24 y cinco, aunque parezca mentira, no es igual a cinco”, comenzó el periodista, en referencia a dos puntos centrales de la controversia: la anticipación con la que Tenfield comunicó que no haría la producción y la cantidad y calidad de las cámaras utilizadas en la transmisión alternativa.

Scelza sostuvo que no alcanza con comparar la cantidad de cámaras de ambas producciones. “No es lo mismo cinco que cinco. Cinco cámaras de alta generación con otras cinco cámaras que no sé qué son. Estoy hablando de calidad, de lo que a usted se le da como servicio”, expresó.

Y reivindicó la experiencia acumulada por Tenfield desde su desembarco en el fútbol uruguayo en 1999: “Acá hay 27 años en la producción de Tenfield”.

Juan Carlos Scelza en el informativo de VTV.

“Si te aviso 24 horas antes, estoy procediendo bien”

Otro de los argumentos centrales del comentarista estuvo relacionado con el momento en que la empresa comunicó su decisión. “Si yo te aviso dos horas antes o una hora antes de un partido: ‘Mirá que no voy’, y te dejo con los aficionados, con los televidentes mirando el cielo sin saber qué hacer, estoy procediendo mal”, planteó.

Según Scelza, en este caso la comunicación se produjo con más de un día de anticipación. “Cuando yo te aviso 24 horas antes, estoy procediendo bien”, aseguró.

A partir de allí, el histórico comentarista elevó el tono y ubicó el episodio dentro de un enfrentamiento mucho más amplio entre Tenfield y la conducción de la AUF. “Es muy difícil hablar de socio cuando acá hubo, antes de los pliegos, antes de la licitación, casi una batalla, una guerra que sigue”, dijo.

Scelza sostuvo que existe una intención de restringir los espacios de la empresa y mencionó directamente a su propietario, Francisco “Paco” Casal.

Foto: Archivo El País.

“Indudablemente esas cosas tienen que ver y sigue tratar de limitar todo lo más posible todo derecho que pueda conseguir esta empresa en la que trabajo y Francisco Casal. No hay ningún tipo de duda”, afirmó.

El periodista aseguró que viene planteando esa interpretación desde hace varios años y repasó distintos momentos de transformación institucional de la AUF, desde la intervención de 2018 hasta la conformación de la actual estructura de gobierno.

En buena medida, la controversia en torno al partido disputado entre Peñarol y Danubio por Copa Uruguay se apoyó en argumentos equivocados. Pero cuando la polémica se aleja y la perspectiva se asienta, quedan los hechos, la materia prima del periodismo necia, flexible e… pic.twitter.com/CDWQDMF7FT — VTV Noticias (@vtvnoticiasuy) September 28, 2026

La licitación que cambió el mapa de la TV

El conflicto ocurre además en un escenario audiovisual muy diferente al de años anteriores.

Después de más de dos décadas con Tenfield como actor dominante de los derechos televisivos del fútbol local, la AUF realizó en 2025 un llamado competitivo para el período 2026-2029, dividido en distintos lotes. El proceso terminó con varias empresas participando del nuevo mapa audiovisual. Tenfield ejerció su derecho de igualación en algunos rubros y conservó, entre otros negocios, el streaming y la producción audiovisual.

Ignacio Alonso en el Congreso de la AUF. Foto: AUF.

La propia AUF documentó el proceso competitivo y las sucesivas modificaciones de su cronograma durante los últimos meses de 2025.

Scelza recordó esas negociaciones durante su editorial y puso el foco en la producción de la primera fase de la Copa AUF Uruguay, que, según explicó, quedó fuera de lo previsto en ese contrato.

“Vos pasás un precio por una producción que es aparte. Vos lo que esperás es una respuesta”, señaló.

Según su relato, la contestación de la AUF fue que el precio ofrecido estaba “fuera de mercado”, pero no hubo luego una negociación para acercar posiciones.

“Vos suponés que te van a decir: ‘Bueno, ¿y qué es para vos estar en el mercado?’. Y ahí hay respuestas, se puede hablar”, expresó.

“Hacelo y a fin de año vemos”

Scelza aseguró que Tenfield siguió produciendo los partidos de esta fase aun sin un acuerdo económico definitivo.

De acuerdo con su versión, la propuesta que recibió la empresa podía resumirse de la siguiente manera: “Hacelo y a fin de año vemos”. Tenfield televisó de todas maneras varios partidos de esta fase, aún sin acuerdo.

“Tenfield lo hizo para no dejar mal parado el campeonato, por respeto a la audiencia, por respeto a los televidentes, para no alterar el torneo, hasta que surgió lo que surgió el otro día”, sostuvo en referencia a la coincidencia de partidos oficiales.

“¿No parece serio? ¿No parece lo más adecuado? Tan puntilloso en el pliego, tan puntilloso en el estudio de mercado, tan puntilloso en algunas otras cosas y en esto dejar libertad de acción”, ironizó Y agregó: “‘Vos trabajá, vos hacé, vos pagá tu producción y después a fin de año vemos de qué manera arreglamos’”.

Scelza también planteó una cuestión contractual al señalar que, según su interpretación de las condiciones surgidas de la licitación, la AUF no podía recurrir libremente a otra productora. Se trata de una interpretación defendida por Tenfield en el conflicto: la empresa había advertido públicamente antes del partido que contratar una producción alternativa podía generar un eventual incumplimiento.

Hacia el final, el comentarista volvió sobre la relación entre la AUF y Tenfield y utilizó sus expresiones más fuertes.

“Parece que es una corriente adversa a esta empresa”, afirmó, y cuestionó lo que entiende como un intento de instalar que Tenfield buscó “llevarse por delante a la Asociación Uruguaya de Fútbol”.

Scelza pidió observar la cronología del episodio y reiteró que, según la versión de Tenfield, la decisión de no producir Danubio-Peñarol fue comunicada con más de 24 horas de anticipación.

“Si acá había mala intención, se llamaba una hora antes, dos horas antes, pero acá lo que hubo fue un aviso claro y concreto más de 24 horas antes”, insistió.

Finalmente, fue todavía más lejos y enmarcó el episodio en lo que definió como una “persecución casi permanente” contra Tenfield y Casal.

“Es bueno por lo menos titular lo que realmente ha pasado, porque si no en el silencio se dejan crecer muchas cosas, como pasaron durante cinco años o más, en esa persecución casi permanente que se sigue dando contra la empresa, contra Casal”, concluyó.

Nico Núñez también cuestionó la transmisión

Una vez terminado el editorial, Nicolás Núñez, conductor de VTV Noticias, hizo una aclaración desde su lugar de espectador y aficionado al fútbol.

Sin profundizar en el conflicto comercial, Núñez puso el foco en las diferencias que, a su entender, quedaron expuestas entre la producción habitual de Tenfield y la realizada para Danubio-Peñarol.

“Como espectador, como futbolero, veía los replays del partido”, comentó antes de mencionar a distintos integrantes del equipo técnico con el que trabaja habitualmente.

Nicolás Núñez. Foto: captura

“No es solo fierros”, remarcó Núñez, y destacó especialmente el componente humano detrás de una transmisión televisiva.

“Acá hay fierros, pero hay un equipo humano sobre el cual yo quiero destacar”, afirmó.

El conductor invitó además a los televidentes a comparar ambas realizaciones: “Ustedes pueden comparar lo que fue una transmisión y lo que fue otra”.

Y cerró con un refrán que terminó de explicitar su postura sobre la polémica: “Otros vendrán que muy bueno te harán”.