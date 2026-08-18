Cambio histórico en Tenfield: Juan Carlos Scelza comentará menos partidos pero tendrá nuevo segmento

Juan Carlos Scelza inicia una nueva etapa en Tenfield. El histórico comentarista del fútbol uruguayo tendrá desde este martes un nuevo espacio editorial propio en los informativos de VTV y además, según supo TV Show, será una de las figuras de un nuevo programa deportivo que prepara la señal. Los términos del acuerdo al que llegó el comentarista con los responsables de la señal implican también la reducción de la presencia de JC en los comentarios de los partidos de cada fin de semana.

Una primera señal del cambio se produjo en la última fecha. Scelza estuvo el sábado en Nacional-Racing, junto a Diego Jokas, para la transmisión que se vio por Antel TV. Sin embargo, al día siguiente no integró el equipo del encuentro entre Peñarol y Central Español: el comentario estuvo a cargo de Oscar Belo.

La alternancia supone una modificación relevante en la estructura histórica de las transmisiones de Tenfield, que durante más de dos décadas tuvieron a Scelza como comentarista prácticamente exclusivo de los principales encuentros del Campeonato Uruguayo. Desde Tenfield buscan una mayor alternancia de voces y al mismo tiempo, no exponer tanto la figura de JC en virtud de sus nuevos espacios en la programación.

Además, el cambio responde a un nuevo perfil que tendrá el periodista de 62 años dentro de la empresa. Este martes estrenará “Momento JC”, una columna semanal de fuerte contenido editorial que ocupará un lugar central en VTV Noticias. Allí abordará la actualidad deportiva con análisis y opinión, ampliando su participación más allá del comentario durante los 90 minutos.

Pero no será la única novedad. Según supo TV Show, Scelza también será una de las piezas fundamentales de un nuevo programa que Tenfield y VTV preparan para estrenar después del clásico del próximo 31 de agosto. El ciclo estará dedicado al análisis, las entrevistas y el debate sobre la actualidad deportiva.

Juan Carlos Scelza.

Una voz ligada a la era Tenfield

Scelza ocupa el lugar de comentarista principal desde el comienzo de la denominada era Tenfield, en 1999.

Durante años conformó una de las duplas más reconocibles de las transmisiones junto a Rodrigo Romano. Más adelante también compartió numerosas jornadas con Alberto Sonsol, en una extensa trayectoria que convirtió su voz y su estilo de análisis en una marca de las televisaciones del Campeonato Uruguayo.

En los últimos tiempos también hubo modificaciones del lado de los relatos. Diego Jokas se consolidó como la voz principal de las transmisiones de Tenfield, que actualmente llegan al público a través de Antel TV.

Ahora la renovación alcanza también a los comentarios. Scelza seguirá formando parte de los partidos principales, pero ya no estará necesariamente en todos los encuentros de Peñarol y Nacional.

Lejos de significar una salida de escena, el cambio implica una reformulación de su papel: menos presencia durante los partidos y mayor protagonismo como analista y figura de opinión en la programación de VTV.