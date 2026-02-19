Canales 4, 10 y 12 ya regresaron a las grillas de DirecTV y Flow luego de casi dos meses inhabilitados

Luego de casi dos meses de negociaciones, las señales de los canales abiertos 4, 10 y 12 volvieron a la grilla de DirecTV y Flow este jueves. El regreso de las señales se luego de la bajada del 1 de enero pasado.

Como habían confiado fuentes cercanas a las conversaciones a TV Show, ya hubo un entendimiento en términos generales y ahora los abogados trabajan en los últimos ajustes jurídicos para la rúbrica de un nuevo contrato.

"Flow informa que los canales 4, 10 y 12 se encuentran nuevamente habilitados en nuestra grilla. Los clientes ya pueden acceder a su programación habitual y disfrutar de sus contenidos con la calidad que nos caracteriza", anunciaron a TV Show desde el servicio de abonados.

Las señales ya se encuentran disponibles en satelital y también en Flow App y Flow Box. Las canales uruguayos privados también regresaron a la pantalla de DirecTv y a su plataforma.

Los canales 4, 10 y 12 dejaron de estar disponibles en DirecTV y Flow a fines de diciembre tras el vencimiento del contrato en 2025. El vínculo contractual no fue renovado en el arranque de 2026, en un contexto marcado por la disputa en torno a los derechos del fútbol uruguayo. Actualmente, esos derechos están en manos del consorcio integrado por DirecTV y Torneos, lo que reconfiguró el escenario audiovisual y tensó las relaciones con los canales abiertos.

Los canales abiertos 4, 10 y 12 volvieron a la grilla de DirecTv y Flow. Foto: Archivo. Foto: archivo

Como los canales negocian en bloque los tres, el proceso estuvo marcado por tiempos lentos en el intercambio de propuestas y contrapropuestas. Pero hoy, las distancias se han acordado y de no surgir nuevos obstáculos, es esperable que las señales vuelvan para la semana próxima, cuando justo estrena el reality Gran Hermano Generación Dorada, que va en Uruguay por la pantalla de Canal 10.

El programa se estrenará este lunes al término de Subrayado.

En las últimas semanas, los cableoperadores de Montevideo Montecable, TCC y Nuevosiglo (con vínculos con los canales abiertos) lograron acuerdos para mantener la transmisión del fútbol, pero se mantuvo la ausencia de las señales del 4, 10 y 12 en DirecTV y Flow, lo que generó malestar entre los abonados que quedaron sin acceso a las principales pantallas abiertas del país.