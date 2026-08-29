Canal 10 abrió la convocatoria para inscribirse a "Masterchef" 2027: cómo anotarse al reality de gastronomía

Mientras el reality MasterChef Uruguay se encuentra en sus etapas finales, la producción ya busca a sus próximos participantes. Canal 10 anunció la apertura del casting para la nueva edición del reality gastronómico, que volverá a convocar a aficionados de todo el país dispuestos a enfrentarse a los desafíos de la cocina.

El llamado está dirigido a cocineros amateurs que quieran demostrar sus habilidades, creatividad y pasión por la gastronomía. Para participar, los interesados deben ingresar a la página web de Canal 10, acceder al banner de MasterChef Uruguay, completar el formulario y enviar un video en el que preparen su receta estrella.

Quienes superen las distintas etapas de selección deberán enfrentarse luego a los desafíos culinarios del programa, bajo la evaluación directa de los jurados del ciclo: Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé. También se anunció que Noelia Etcheverry, conductora de la actual temporada, volverá a la conducción del ciclo.

El anuncio a la nueva convocatoria se produjo mientras la edición 2026 entra en su tramo final. El programa ya definió a sus semifinalistas, por lo que en las próximas emisiones se conocerá quién se queda con el título y los premios de esta temporada.

Noelia Etcheverry regresará a la conducción de Masterchef 2027. Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal

A lo largo de sus temporadas, el certamen tuvo como ganadores a Nilson Viazzo, María Gracia Sosa, Alicia Patella, Natalia González, Pablo Núñez y Pedro Strauch, en su versión amateur, mientras que Aldo Martínez, Paula Silva, Eduardo Gianarelli y Horacio Peralta se impusieron en Masterchef Celebrity. Además se realizó una versión con cocineros profesionales que terminó con la victoria de Carlos Tellechea. La nueva convocatoria buscará ahora a cocineros amateurs que intentarán seguir sus pasos.

Cómo anotarse a Masterchef Uruguay 2027

El casting está dirigido a cocineros amateurs. Para postularse hay que ingresar a la web de Canal 10, completar un formulario con datos personales, ocupación y estudios, experiencia en cocina y preguntas para conocer el perfil de cada participante. Además, hay que adjuntar un video preparando una receta propia.