Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 28 de febrero de 2026: programación completa para este sábado y la etapa de la Liguilla

Este sábado la Liguilla del Concurso de Carnaval celebrará su octava noche en el Teatro de Verano con tres agrupaciones que se jugarán sus últimas chances para ganar. Conozca todos los detalles.

El País
El País
28/02/2026, 02:04
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Desfile de Carnaval 2026
Murga La Gran Muñeca en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / Archivo El País

El Carnaval empieza a despedirse: la Liguilla del Concurso Oficial de Carnaval 2026 se acerca a su final que, de no haber más cambios, será este martes 3 de marzo en el Teatro de Verano. Mientras tanto, quedan los últimos días para ver conjuntos en los tablados.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de esta noche

LIGUILLA.
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30. Etapa 8:

  • Integración (comparsa),
  • Los Diablos Verdes (murga),
  • La Gran Muñeca (murga).

Entradas en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO.
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Los Chobys, Un Título Viejo, Valores, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN.
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Tabú, Falta y Resto, Los Rolin, La Trasnochada, Momosapiens.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA.
Parque Roosevelt.
A las 20.00. Madame Gótica, Momosapiens, Caballeros, Zíngaros, Falta y Resto, La Trasnochada.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE.
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Carambola, Valores, Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Patos Cabreros.
Redtickets, desde $ 170.

TEATRO MOVIE.
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping.
Desde las 20.00. La Nueva Milonga, La Sara del Cordón, Falta y Resto, Queso Magro.
Desde $ 300, web.

Botones y relojes de abuelos: el conmovedor secreto detrás de los sombreros de la murga Queso Magro

VELÓDROMO MUNICIPAL.
Av. Ramón V. Benzano 3471.
Desde las 20.00. La Mojigata, Falta y Resto, Sociedad Anónima, Momosapiens, La Margarita, La Trasnochada, Curtidores de Hongos.
Desde $ 450. Hay promociones.

ARBOLITO - EL TEJANO.
Carlos María Ramírez 867.
Desde 20.50. De Todas Partes, Más que Lonja, Jardín del Pueblo, Carambola. Entradas a $ 120.

CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO.
Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.
Caballeros, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Un Título Viejo, Cyranos. $ 120.

MOLINO DEL GALGO.
Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.
La Alegría Bárbara, House, Madame Gótica, Los Rolin, Don Bochinche y Cía. Entradas a $ 120.

MONTE DE LA FRANCESA.
Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.
Doña Bastarda, Más que Lonja, Jardín del Pueblo, La Mojigata, Caballeros, Sociedad Anónima. $ 120.

MUSEO DEL CARNAVAL.
Rambla y Maciel.
A las 20.50. Herencia Ancestral, La Compañía, Cyranos, La Nueva Milonga, Doña Bastarda. $ 120.

NUEVO CARRUSEL.
India Muerta y Tembeta.
Géminis, Cyranos, Doña Bastarda, Patos Cabreros, Los Muchachos. A las 20.00. $ 120.

PASO DE LAS DURANAS.
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
La Sara del Cordón, La Margarita, Los Chobys, Tabú. $ 120.

PUNTA DE RIELES.
C. Maldonado 6806. A las 20.50.
Patos Cabreros, Herencia Ancestral, Cayó la Cabra, Zíngaros. $ 120.

TEATRO LAVALLEJA.
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
Zíngaros, Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, Caballeros. $ 120.

BARRIO A BARRIO.
7 Hectáreas, Ucrania y General Dacosta. Desde 20.00.
Los Rolin, Jardín del Pueblo, Géminis. Gratis.

ESCENARIOS MÓVILES.
No remite lugar. Desde 20.00.
Mi Vieja Mula, Los Muchachos, Yambo Kenia. Gratis.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Carnaval 2026

Te puede interesar