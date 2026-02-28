Tablados para hoy 28 de febrero de 2026: programación completa para este sábado y la etapa de la Liguilla

El Carnaval empieza a despedirse: la Liguilla del Concurso Oficial de Carnaval 2026 se acerca a su final que, de no haber más cambios, será este martes 3 de marzo en el Teatro de Verano. Mientras tanto, quedan los últimos días para ver conjuntos en los tablados.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de esta noche

LIGUILLA.

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30. Etapa 8:



Integración (comparsa),

Los Diablos Verdes (murga),

La Gran Muñeca (murga).

Entradas en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO.

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Los Chobys, Un Título Viejo, Valores, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN.

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Tabú, Falta y Resto, Los Rolin, La Trasnochada, Momosapiens.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA.

Parque Roosevelt.

A las 20.00. Madame Gótica, Momosapiens, Caballeros, Zíngaros, Falta y Resto, La Trasnochada.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE.

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Carambola, Valores, Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Patos Cabreros.

Redtickets, desde $ 170.

TEATRO MOVIE.

L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping.

Desde las 20.00. La Nueva Milonga, La Sara del Cordón, Falta y Resto, Queso Magro.

Desde $ 300, web.

VELÓDROMO MUNICIPAL.

Av. Ramón V. Benzano 3471.

Desde las 20.00. La Mojigata, Falta y Resto, Sociedad Anónima, Momosapiens, La Margarita, La Trasnochada, Curtidores de Hongos.

Desde $ 450. Hay promociones.

ARBOLITO - EL TEJANO.

Carlos María Ramírez 867.

Desde 20.50. De Todas Partes, Más que Lonja, Jardín del Pueblo, Carambola. Entradas a $ 120.

CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO.

Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.

Caballeros, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Un Título Viejo, Cyranos. $ 120.

MOLINO DEL GALGO.

Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.

La Alegría Bárbara, House, Madame Gótica, Los Rolin, Don Bochinche y Cía. Entradas a $ 120.

MONTE DE LA FRANCESA.

Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.

Doña Bastarda, Más que Lonja, Jardín del Pueblo, La Mojigata, Caballeros, Sociedad Anónima. $ 120.

MUSEO DEL CARNAVAL.

Rambla y Maciel.

A las 20.50. Herencia Ancestral, La Compañía, Cyranos, La Nueva Milonga, Doña Bastarda. $ 120.

NUEVO CARRUSEL.

India Muerta y Tembeta.

Géminis, Cyranos, Doña Bastarda, Patos Cabreros, Los Muchachos. A las 20.00. $ 120.

PASO DE LAS DURANAS.

Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.

La Sara del Cordón, La Margarita, Los Chobys, Tabú. $ 120.

PUNTA DE RIELES.

C. Maldonado 6806. A las 20.50.

Patos Cabreros, Herencia Ancestral, Cayó la Cabra, Zíngaros. $ 120.

TEATRO LAVALLEJA.

Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.

Zíngaros, Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, Caballeros. $ 120.

BARRIO A BARRIO.

7 Hectáreas, Ucrania y General Dacosta. Desde 20.00.

Los Rolin, Jardín del Pueblo, Géminis. Gratis.

ESCENARIOS MÓVILES.

No remite lugar. Desde 20.00.

Mi Vieja Mula, Los Muchachos, Yambo Kenia. Gratis.