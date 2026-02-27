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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 27 de febrero de 2026: programación completa para este viernes y la etapa de la Liguilla

Tras un jueves de descanso, se retoma esta noche el Concurso de Carnaval con tres agrupaciones que se jugarán sus últimas chances en el Teatro de Verano. Los detalles.

El País
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27/02/2026, 02:52
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Desfile de Carnaval 2026
Murga La Nueva Milonga en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

El Carnaval está formalmente en su cuenta regresiva. Muchos tablados cerraron sus puertas y otros tantos se despiden este fin de semana, al tiempo que la Liguilla se acerca a su final que, de no haber más cambios, será este martes 3 de marzo.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

Fabrizio Silvera, de La Nueva Milonga, le contestó a Petinatti y habló del desafío de hacer a Orsi en Carnaval

La etapa del Concurso de esta noche

LIGUILLA
Etapa 7, Teatro de Verano. Desde 20.30:

  • Madame Gótica (revista)
  • La Nueva Milonga (murga)
  • Zíngaros (parodistas)

Entradas en Abitab, desde $ 370.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Los Rolin, Momosapiens, La Compañía, Cayó la Cabra, Falta y Resto, La Gran Muñeca.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Valores, Patos Cabreros, Queso Magro, Doña Bastarda, Los Muchachos.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Tabú, Cayó la Cabra, Un Título Viejo, Queso Magro, Patos Cabreros, Doña Bastarda.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Herencia Ancestral, Patos Cabreros, Cayó la Cabra, La Mojigata, Queso Magro.
Entradas agotadas.

TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
Patos Cabreros, Integración, Doña Bastarda, Un Título Viejo.
Desde $ 300, en la web.

VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
La Compañía, Un Título Viejo, Queso Magro, Los Muchachos, Patos Cabreros, Doña Bastarda, Diablos Verdes.
Desde $ 450. Hay promociones.

ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
Doña Bastarda, Caballeros, Tabú, Los Rolin.
Entradas a $ 120.

CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO
Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.
Géminis, Jardín del Pueblo, La Sara del Cordón, House, Sociedad Anónima.
$ 120.

LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
Los Rolin, La Mojigata, La Gran Muñeca, Géminis.
$ 120.

MOLINO DEL GALGO
Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.
Cyranos, Sociedad Anónima, Los Muchachos, Momosapiens.
Entradas a $ 120.

MUSEO DEL CARNAVAL
Rambla y Maciel. A las 20.00.
Carambola, Caballeros, A la Bartola, Momosapiens.
$ 120.

NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
$ 120.

PUNTA DE RIELES
C. Maldonado 6806. A las 20.50.
Los Muchachos, Integración, Jardín del Pueblo, Diablos Verdes.
$ 120.

TEATRO LAVALLEJA
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
La Pascualina, La Gran Muñeca, Patos Cabreros, Géminis, Los Chobys.
Entradas a $ 120.

BARRIO A BARRIO
Parrillada Beto, Rivera y Brito del Pino. A las 20.00.
La Trasnochada, A la Bartola, Adams, Bafo da Onca.
Entrada libre.

BARRIO A BARRIO 2
Corso barrial en Carlos María Ramírez y Gobernador Del Pino. Desde 20.00. Herencia Ancestral, La Sara del Cordón.
Gratis.

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