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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 25 de febrero de 2026: programación completa para este miércoles y agenda del Teatro de Verano

Tres conjuntos se suben por última vez al Teatro de Verano en este Concurso de Carnaval, para cumplir con su paso por la Liguilla. Además, cuatro escenarios funcionarán con entrada libre: dónde están.

El País
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25/02/2026, 02:47
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Desfile de Carnaval 2026
Falta y Resto en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

En una semana interrumpida por duelos y lluvias, la Liguilla del Carnaval intenta seguir adelante. Para esta noche se espera a una revista, una murga y un conjunto de parodistas en el Teatro de Verano, mientras que los tablados continúan en funcionamiento en varias zonas.

Esta noche resalta especialmente la actividad con entrada libre, ya que abrirán varios escenarios en el marco de los programas Carnaval de a Pie y Barrio a Barrio.

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A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

LIGUILLA

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 5:

  • La Compañía (revista)
  • Falta y Resto (murga)
  • Momosapiens (parodistas)

Desde $ 370, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
La Margarita, Integración, Doña Bastarda, Queso Magro, Los Diablos Verdes.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Patos Cabreros, Más que Lonja, Cayó la Cabra, La Nueva Milonga.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Festival de comparsas: La Sara del Cordón, Más que Lonja, Valores, Integración, Yambo Kenia.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Doña Bastarda, Gente Grande, Patos Cabreros, La Gran Muñeca.
Entradas agotadas.

VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Madame Gótica, Cayó la Cabra, Queso Magro, Los Diablos Verdes, Patos Cabreros, La Gran Muñeca.
Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Integración, Carambola, La Nueva Milonga, Curtidores de Hongos, Zíngaros.
$ 120.

CARNAVAL DE A PIE 1
Hoy: Islas Canarias 4978. Desde las 20.00.
Sociedad Anónima, Caballeros, La Trasnochada.
Gratis.

CARNAVAL DE A PIE 2
Hoy: Centro Juvenil Bella Italia, Copérnico y Florencia. Desde las 20.00.
Tabú, Zíngaros, Herencia Ancestral.
Gratis.

CARNAVAL DE A PIE 3
Hoy: Club Artigas, Ameginho entre Carlos María Ramírez y Laureles. Desde las 20.00.
Los Rolin, Los Diablos Verdes, Carambola.
Gratis.

BARRIO A BARRIO
Hoy: Club Mercurio, Zanja Reyuna 2213. Desde las 20.00.
A la Bartola, La Mojigata, Carambola.
Gratis.

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