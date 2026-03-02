Tablados para hoy 2 de marzo de 2026: programación completa para este lunes y la etapa de la Liguilla

El Carnaval 2026 está en su etapa final y la emoción está a flor de piel. La de hoy es la penúltima jornada antes de que mañana se viva la madrugada más larga y esperada de la fiesta popular, en la tradicional Noche de Fallos, donde se conocerán a los ganadores de las distintas categorías que compiten: murga, parodistas, humoristas, revistas y sociedad de negros y lubolos.

La de este lunes es una fecha reprogramada, ya que la directiva de DAECPU, en concordancia con los restantes conjuntos que compiten en la Liguilla, decidió solidarizarse con el difícil momento que atraviesa la murga Doña Bastarda, que el domingo perdió a Agustín Ríos, uno de sus integrantes, y posponer la etapa: pasó del 26 de febrero al 2 de marzo. Por lo tanto, se realizará hoy por la noche y cerrará la sexta etapa.

La murga campeona en 2025, que este año volvió a estar a la altura del primer puesto y va por el bicampeonato, agradeció en redes sociales el gesto y la votación favorable para efectuar el cambio: “Este gesto construye Carnaval y hace prevalecer el espíritu de esta fiesta”, escribió el conjunto de la familia Abellá.

A continuación, la programación completa para esta noche, con direcciones, precios y detalles de las actuaciones.

La etapa del Concurso de esta noche

LIGUILLA

Etapa 6 (reprogramada), Teatro de Verano. Desde 20.30:

La Sara del Cordón (comparsa)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Entradas en Abitab, desde $ 370.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Herencia Ancestral, La Nueva Milonga, Falta y Resto, La Gran Muñeca, Patos Cabreros.

Desde $ 150, en venta en Redtickets.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

Caballeros, La Trasnochada, Don Bochinche y Cía, Zíngaros, Falta y Resto, La Gran Muñeca.

Desde $ 400, en venta en Redtickets. Hay promociones.