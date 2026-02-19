Tablados para hoy 19 de febrero de 2026: programación completa para este jueves y el fin de la segunda rueda

Con las actuaciones de una revista, un conjunto de humoristas, una murga y un grupo de parodistas se completa hoy la segunda rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. La programación se corresponde a la primera etapa de la fase, que fue reagendada por suspensiones en la rueda anterior.

En paralelo, varios tablados estarán en funcionamiento incluyendo el Velódromo, que vivirá una noche especial ya que buena parte de su grilla coincidirá con el show de Chayanne que ocurrirá a pocos metros, en el Estadio.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

CONCURSO OFICIAL

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.

Etapa 1 de la segunda rueda (reprogramada):



House (revista)

Social Club (humoristas)

Un Título Viejo (murga)

Zíngaros (parodistas)

Desde $ 320, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

La Nueva Milonga, Patos Cabreros, La Trasnochada, Falta y Resto, La Gran Muñeca.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Mi Vieja Mula, Falta y Resto, Los Diablos Verdes, Cayó la Cabra, La Nueva Milonga.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Jardín del Pueblo, Cayó la Cabra, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Gente Grande, Curtidores de Hongos, La Gran Muñeca, Falta y Resto.

Redtickets, desde $ 170.

TEATRO MOVIE

L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.

Caballeros, Adams, Momosapiens, Los Muchachos.

Desde $ 300, web.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

Bafo da Onca, Herencia Ancestral, La Nueva Milonga, Queso Magro, Los Diablos Verdes, Patos Cabreros.

Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

De Todas Partes, Don Bochinche y Cía, Caballeros, La Trasnochada, Momosapiens.

$ 120.

ESCENARIOS MÓVILES

Plaza Cagancha. A las 20.00.

Integración, Sociedad Anónima, Queso Magro.

Entrada libre.

Liguilla del Carnaval 2026

Apenas terminen las actuaciones de hoy, el jurado decidirá quiénes son los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla, que comenzará muy pronto en el Teatro de Verano. Daecpu aún no confirmó el día de comienzo ni los detalles en relación a la venta de entradas.