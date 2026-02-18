Qué se puede llevar al show de Chayanne en el Estadio Centenario, qué está prohibido y a qué hora abren puertas

Este jueves llega el primer show de estadio de 2026 en Uruguay: Chayanne concretará su demorada visita a Montevideo, que estaba postergada desde que la pandemia interrumpió en 2020 toda la agenda de conciertos.

Así, el puertorriqueño vendrá con la gira Bailemos otra vez y una batería de éxitos que confirman su estatus de una de las mayores estrellas del pop latino. Himnos como "Provocame", "Salomé" o "Un siglo sin ti" sonarán este jueves en el Estadio Centenario, en un concierto que tiene entradas prácticamente agotadas.

A continuación, todo lo que hay que saber del show de Chayanne en Uruguay: qué se puede llevar y qué no, cuánto cuestan las entradas que quedan disponibles, a qué hora se abren las puertas, quién es el artista telonero y más detalles.

Elementos permitidos para el show de Chayanne

Bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21x29,7 cm)

Botellas de agua de 600ml

Celulares

Tapones de oído

Pilots con capucha

Largavistas

Cámaras pequeñas con zoom fijo

Maquillaje

Medicamentos con receta

Chicles

Baterías recargables

Termo y mate

Sombreros, gorras y lentes de sol

Productos femeninos

Elementos prohibidos

Armas

Fuegos artificiales

Punteros láser

Discos

Banderas con palos

Sustancias inflamables

Comidas y bebidas (a excepción de agua)

Luces brillantes

Mochilas grandes

Sillas

Bicicletas, patinetas o similares

Drones

Pistolas de agua

Instrumentos musicales

Bocinas de aire comprimido

Aerosoles o pintura de lata

Publicidad

Cadenas largas o con picos

Pelotas

Peluches

Heladeritas

Animales, salvo perros de servicio

Computadoras

Drogas

Cámaras profesionales

Horarios y quién es el artista invitado

Las puertas del Estadio abrirán a las 18.00, según informó la productora AM.

El artista invitado será el cantante de cumbia local The La Planta y subirá al escenario a las 20.00, para dar su presentación y generar clima de cara al recital principal.

El show de Chayanne comenzará a las 21.00 y no se suspende por lluvia.

Nicolás Choca, The La Planta, en el Estadio Centenario. Foto: Natalia Rovira / El País

Por dónde ingresar y qué entradas quedan

Para el show de Chayanne, el público se distribuirá entre el campo, la tribuna Olímpica y parte de la Ámsterdam y Colombes. Está todo agotado y las únicas entradas disponibles son en el sector VIP, a $ 14.375 (costo de servicio incluido). Se consiguen en Red UTS.