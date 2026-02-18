Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow Música

Qué se puede llevar al show de Chayanne en el Estadio Centenario, qué está prohibido y a qué hora abren puertas

Este jueves, Chayanne se presentará en el Estadio Centenario con entradas prácticamente agotadas. Aquí, la información práctica que hay que saber si va a ir al concierto.

El País
El País
18/02/2026, 09:47
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El cantante Chayanne. Foto: Gio Alma
Chayanne.
Foto: Gio Alma

Este jueves llega el primer show de estadio de 2026 en Uruguay: Chayanne concretará su demorada visita a Montevideo, que estaba postergada desde que la pandemia interrumpió en 2020 toda la agenda de conciertos.

Así, el puertorriqueño vendrá con la gira Bailemos otra vez y una batería de éxitos que confirman su estatus de una de las mayores estrellas del pop latino. Himnos como "Provocame", "Salomé" o "Un siglo sin ti" sonarán este jueves en el Estadio Centenario, en un concierto que tiene entradas prácticamente agotadas.

Escenario inédito en el país y un reto inusual: el despliegue en el Centenario para los shows de Chayanne y Tini

A continuación, todo lo que hay que saber del show de Chayanne en Uruguay: qué se puede llevar y qué no, cuánto cuestan las entradas que quedan disponibles, a qué hora se abren las puertas, quién es el artista telonero y más detalles.

Elementos permitidos para el show de Chayanne

  • Bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21x29,7 cm)
  • Botellas de agua de 600ml
  • Celulares
  • Tapones de oído
  • Pilots con capucha
  • Largavistas
  • Cámaras pequeñas con zoom fijo
  • Maquillaje
  • Medicamentos con receta
  • Chicles
  • Baterías recargables
  • Termo y mate
  • Sombreros, gorras y lentes de sol
  • Productos femeninos

Elementos prohibidos

  • Armas
  • Fuegos artificiales
  • Punteros láser
  • Discos
  • Banderas con palos
  • Sustancias inflamables
  • Comidas y bebidas (a excepción de agua)
  • Luces brillantes
  • Mochilas grandes
  • Sillas
  • Bicicletas, patinetas o similares
  • Drones
  • Pistolas de agua
  • Instrumentos musicales
  • Bocinas de aire comprimido
  • Aerosoles o pintura de lata
  • Publicidad
  • Cadenas largas o con picos
  • Pelotas
  • Peluches
  • Heladeritas
  • Animales, salvo perros de servicio
  • Computadoras
  • Drogas
  • Cámaras profesionales

Horarios y quién es el artista invitado

Las puertas del Estadio abrirán a las 18.00, según informó la productora AM.

El artista invitado será el cantante de cumbia local The La Planta y subirá al escenario a las 20.00, para dar su presentación y generar clima de cara al recital principal.

El show de Chayanne comenzará a las 21.00 y no se suspende por lluvia.

Nicolas Choca
Nicolás Choca, The La Planta, en el Estadio Centenario.
Foto: Natalia Rovira / El País

Por dónde ingresar y qué entradas quedan

Para el show de Chayanne, el público se distribuirá entre el campo, la tribuna Olímpica y parte de la Ámsterdam y Colombes. Está todo agotado y las únicas entradas disponibles son en el sector VIP, a $ 14.375 (costo de servicio incluido). Se consiguen en Red UTS.

Plano del show de Chayanne
Plano para ingresar al show de Chayanne.
Foto: AM
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar