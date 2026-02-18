Qué se puede llevar al show de Chayanne en el Estadio Centenario, qué está prohibido y a qué hora abren puertas
Este jueves, Chayanne se presentará en el Estadio Centenario con entradas prácticamente agotadas. Aquí, la información práctica que hay que saber si va a ir al concierto.
Este jueves llega el primer show de estadio de 2026 en Uruguay: Chayanne concretará su demorada visita a Montevideo, que estaba postergada desde que la pandemia interrumpió en 2020 toda la agenda de conciertos.
Así, el puertorriqueño vendrá con la gira Bailemos otra vez y una batería de éxitos que confirman su estatus de una de las mayores estrellas del pop latino. Himnos como "Provocame", "Salomé" o "Un siglo sin ti" sonarán este jueves en el Estadio Centenario, en un concierto que tiene entradas prácticamente agotadas.
A continuación, todo lo que hay que saber del show de Chayanne en Uruguay: qué se puede llevar y qué no, cuánto cuestan las entradas que quedan disponibles, a qué hora se abren las puertas, quién es el artista telonero y más detalles.
Elementos permitidos para el show de Chayanne
- Bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21x29,7 cm)
- Botellas de agua de 600ml
- Celulares
- Tapones de oído
- Pilots con capucha
- Largavistas
- Cámaras pequeñas con zoom fijo
- Maquillaje
- Medicamentos con receta
- Chicles
- Baterías recargables
- Termo y mate
- Sombreros, gorras y lentes de sol
- Productos femeninos
Elementos prohibidos
- Armas
- Fuegos artificiales
- Punteros láser
- Discos
- Banderas con palos
- Sustancias inflamables
- Comidas y bebidas (a excepción de agua)
- Luces brillantes
- Mochilas grandes
- Sillas
- Bicicletas, patinetas o similares
- Drones
- Pistolas de agua
- Instrumentos musicales
- Bocinas de aire comprimido
- Aerosoles o pintura de lata
- Publicidad
- Cadenas largas o con picos
- Pelotas
- Peluches
- Heladeritas
- Animales, salvo perros de servicio
- Computadoras
- Drogas
- Cámaras profesionales
Horarios y quién es el artista invitado
Las puertas del Estadio abrirán a las 18.00, según informó la productora AM.
El artista invitado será el cantante de cumbia local The La Planta y subirá al escenario a las 20.00, para dar su presentación y generar clima de cara al recital principal.
El show de Chayanne comenzará a las 21.00 y no se suspende por lluvia.
Por dónde ingresar y qué entradas quedan
Para el show de Chayanne, el público se distribuirá entre el campo, la tribuna Olímpica y parte de la Ámsterdam y Colombes. Está todo agotado y las únicas entradas disponibles son en el sector VIP, a $ 14.375 (costo de servicio incluido). Se consiguen en Red UTS.
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