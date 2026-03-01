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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 1° de marzo de 2026: programación completa para este domingo y la etapa de la Liguilla

Este domingo la Liguilla del Concurso de Carnaval celebrará su reprogramada segunda etapa en el Teatro de Verano con tres agrupaciones; además hay tablados en distintos barrios.

El País
El País
01/03/2026, 02:30
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Desfile de Carnaval 2026
Murga Patos Cabreros en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / Archivo El País

El Carnaval comienza su etapa final: la Liguilla del Concurso Oficial de Carnaval 2026 está en sus últimas etapas, y si no hay cambios, la noche de fallos será en la madrugada del 4 de marzo. Mientras tanto, quedan los últimos días para ver conjuntos en los tablados.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

Cuándo es la Noche de Fallos 2026, la vuelta de Ricardo Montaner y otros planes para la semana

La etapa del Concurso de esta noche

LIGUILLA.
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30. Etapa 2:

  • Yambo Kenia (Sociedad de Negros y Lubolos)
  • Sociedad Anónima (Humoristas)
  • Patos Cabreros (Murga)

Entradas en venta en Abitab.

Desfile de Carnaval 2026
Murga La Nueva Milonga en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO.
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Madame Gótica, Queso Magro, Zíngaros, Falta y Resto, La Trasnochada.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN.
Legrand 5163. Desde las 20.00.
A beneficio de Rafa Villanueva: Patos Cabreros, Valores, Cayó la Cabra, Los Chobys, La Nueva Milonga, La Trasnochada, La Furia. $ 350, Redtickets.

TABLADO DEL PARQUE.
Reissig y Sarmiento. Desde las 19.30.
Don Bochinche y Cía, La Sara del Cordón, Doña Bastarda, La Gran Muñeca, Falta y Resto.
Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL.
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Géminis, Un Título Viejo, Valores, Queso Magro, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Diablos Verdes.
Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL.
India Muerta y Tembeta. Desde las 20.00.
Bafo da Onca, La Gran Muñeca, Falta y Resto, Momosapiens, Zíngaros. $ 120.

CARNAVAL DE A PIE.
Arbolito - Tejano, Carlos María Ramírez 867. Desde 20.00.
Gente Grande, Madame Gótica, Cayó la Cabra, La Sara del Cordón.
Gratis.

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