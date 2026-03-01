Tablados para hoy 1° de marzo de 2026: programación completa para este domingo y la etapa de la Liguilla

El Carnaval comienza su etapa final: la Liguilla del Concurso Oficial de Carnaval 2026 está en sus últimas etapas, y si no hay cambios, la noche de fallos será en la madrugada del 4 de marzo. Mientras tanto, quedan los últimos días para ver conjuntos en los tablados.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de esta noche

LIGUILLA.

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30. Etapa 2:

Yambo Kenia (Sociedad de Negros y Lubolos)

Sociedad Anónima (Humoristas)

Patos Cabreros (Murga)

Entradas en venta en Abitab.

Murga La Nueva Milonga en el Desfile inaugural de Carnaval 2026. Foto: Natalia Rovira / El País

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO.

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Madame Gótica, Queso Magro, Zíngaros, Falta y Resto, La Trasnochada.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN.

Legrand 5163. Desde las 20.00.

A beneficio de Rafa Villanueva: Patos Cabreros, Valores, Cayó la Cabra, Los Chobys, La Nueva Milonga, La Trasnochada, La Furia. $ 350, Redtickets.

TABLADO DEL PARQUE.

Reissig y Sarmiento. Desde las 19.30.

Don Bochinche y Cía, La Sara del Cordón, Doña Bastarda, La Gran Muñeca, Falta y Resto.

Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL.

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

Géminis, Un Título Viejo, Valores, Queso Magro, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Diablos Verdes.

Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL.

India Muerta y Tembeta. Desde las 20.00.

Bafo da Onca, La Gran Muñeca, Falta y Resto, Momosapiens, Zíngaros. $ 120.

CARNAVAL DE A PIE.

Arbolito - Tejano, Carlos María Ramírez 867. Desde 20.00.

Gente Grande, Madame Gótica, Cayó la Cabra, La Sara del Cordón.

Gratis.