Murió Rafael Martínez Crosa, bailarín y edil del Frente Amplio: las despedidas de Yamandú Orsi y el Sodre

Rafael Martínez Crosa, bailarín, docente, gestor cultural y edil del Frente Amplio en San José, murió este domingo a los 51 años. Su muerte generó congoja en el ambiente cultural y político, y multiplicó las despedidas a una figura que hizo de la danza, el candombe, la educación y la defensa de la diversidad distintos frentes de una misma trayectoria.

Nacido en San José el 24 de marzo de 1975, Martínez Crosa se formó en danza desde joven y en 2002 egresó de la Escuela Nacional de Danza, División Ballet. Integró el cuerpo del Ballet Nacional del Sodre y luego volcó esa experiencia a la enseñanza en centros públicos y privados de San José y Colonia.

Durante más de una década estuvo vinculado a los Bachilleratos de Arte e impulsó encuentros entre estudiantes de distintos departamentos. Desde 2013 coordinaba propuestas de integración a través de la danza. También integró el equipo que redactó el programa de Danza para Educación Media Superior de 2026.

El candombe ocupó otro lugar central en su recorrido. Bailaba en comparsas desde fines de los años noventa, fue coreógrafo y entrenador de cuerpos de baile y dirigió durante años La Explanada, de San José. En 2015 obtuvo un Fondo Concursable para la Cultura del MEC por su taller Baile del Candombe y recibió reconocimientos como bailarín en las Llamadas de Colonia y Durazno. En febrero de este año integró el jurado del Desfile de Llamadas de Montevideo y tenía previsto volver a hacerlo en 2027.

Su trabajo también estuvo atravesado por la defensa de la diversidad y la igualdad. Fue uno de los referentes de la comunidad LGBTIQ+ maragata y articuló esa tarea con la cultura y, en los últimos años, con la actividad política. En las últimas elecciones departamentales fue electo edil por el Frente Amplio y formaba parte de la Comisión de Cultura, Educación y Nomenclatura de la Junta Departamental de San José.

Vamos a extrañar mucho tu amistad, tu compañerismo, tu corazón gigante y tu sonrisa generosa. Rafa, igual tenemos que seguir luchando por la igualdad y por la cultura. Y, por sobre todas las cosas, bailaremos contigo, siempre. pic.twitter.com/K53LrDRWx3 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 4, 2026

La noticia provocó numerosas reacciones. El presidente Yamandú Orsi, que mantenía una relación personal con Martínez Crosa, escribió: "Vamos a extrañar mucho tu amistad, tu compañerismo, tu corazón gigante y tu sonrisa generosa". Y cerró su mensaje con una frase que remitió directamente a la vida del artista: "Bailaremos contigo, siempre".

El Sodre también se sumó a las despedidas de quien había pasado por su Escuela Nacional de Danza y por el Ballet Nacional. El Frente Amplio lo recordó como militante social, edil, docente, bailarín y gestor cultural, y afirmó que su alegría y todo lo que sembró perdurarán. Desde Cultura de la Intendencia de San José señalaron que “la danza, el candombe y la cultura toda” perdieron a un gran referente.

Los mensajes atravesaron además las fronteras partidarias. El Partido Nacional de San José destacó su labor institucional, mientras Casa Afro Uruguaya recordó su trabajo y su calidad humana. La Sala de Directores de Secundaria de Colonia puso el foco en su aporte a la educación artística y en proyectos como Un Día para la Danza, que llevó la práctica fuera de los espacios tradicionales de enseñanza.

La Junta Departamental de San José resolvió suspender la sesión ordinaria prevista para este lunes y realizar una sesión con honores póstumos.