Fidae 2026: cumple 10 ediciones con estrenos, figuras internacionales y una apuesta por el teatro uruguayo

Hoy inicia la décima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas, más conocido como Fidae, que a partir de este año pasará a ser anual. La programación reúne 37 espectáculos de teatro, danza, circo y títeres, con propuestas provenientes de Uruguay, Argentina, Francia, Chile y España. Al igual que en la edición pasada, el Fidae se desarrollará en Montevideo, San José y Paysandú.

La Comedia Nacional abrirá el festival con El teatro, la creación del francés Pascal Rambert que reúne a todos los integrantes del elenco en la sala principal del Solís. El Ballet Nacional del Sodre, en tanto, volverá al Teatro Solís luego de varios años para cerrar el Fidae (el 18) con Tócame, con amor.

Además habrá charlas, talleres, una instalación audiovisual y fotogalerías.

"Plantar bandera", espectáculo de circo criollo que llega al Fidae 2026, Foto: Difusión.

Entre los nombres destacados de la programación figura Roberto Suárez, que vuelve a la cartelera montevideana con Ballet, una coproducción del Fidae y el Auditorio de Tenerife, de España. El espectáculo tendrá funciones diarias hasta el domingo 18 en el Odeón.

“A través de la mente de Amanda, una bailarina decrépita que sufre alucinaciones, veremos macabras y fatídicas presencias que emergen en el páramo de su ensueño”, anuncia la página del Fidae.

La programación también incluirá La Gaviota, ensayo abierto, una coproducción entre El Galpón y el Centro Dramático Galego. La obra, dirigida por Santiago Cortegoso y Neto Portela y con funciones del 12 al 15 en El Galpón, combina el texto de Chejov con un inconveniente que ocurre el día previo al estreno, cuando es necesario sustituir a una de las protagonistas.

Estrenos y regresos

Además de nuevos montajes, el Fidae reunirá obras que ya fueron estrenadas y premiadas. Entre ellas estarán Edipo en Ezeiza, ganadora del Florencio a mejor espectáculo nacional (el 11 en el Solís y el 14 en Paysandú), y la comedia de terror El juego de la copa (el 18 en el Centro Cultural Artesano), distinguida como mejor espectáculo de teatro del interior y que llegará desde Rosario, Colonia.

"Edipo en Ezeiza" ganó el Florencio a Mejor espectáculo nacional. Foto: Archivo. Foto: Reynaldo Altamirano

También estará Plantar bandera, ganadora de los premios Podestá, el 10 en el Solís y el 11 en San José. La programación incluirá además una nueva edición del ciclo de danza (No tan) Solos al Mediodía, con presentaciones en el Museo Nacional de Artes Visuales el 11; en la Delmira Agustini del Solís hoy, mañana, el 16 y el 17; y en la Sala Lazaroff el 18.

La Comedia Nacional también llegará al interior. El 11 se presentará en Paysandú con Rasgar la tierra, y el 18 de octubre cerrará la programación de San José con Manos sucias, el homenaje de Marianella Morena a Jean-Paul Sartre.

También Angie Oña volverá a escena con el premiado unipersonal Ser humana (el 12 en el Solís), pieza escrita y creada en honor a la memoria de Sabina Spielrein.

La intención, según explicó el director del Fidae, Gustavo Zidan, es que el festival de cuenta de las distintas dimensiones de la actividad escénica del país y no se limite a concentrar sus funciones en salas de Montevideo.

Del mundo

En esta edición, la programación internacional tendrá un peso menor que la nacional, pero estará organizada en torno a tres estaciones: Francia, Chile y España. También participarán artistas y compañías de Suiza, Martinica, Argentina e Italia.

La Estación Francia reúne propuestas vinculadas con la creación escénica de ese país y su relación con Uruguay. Además de la creación de Rambert para la Comedia Nacional, incluirá la obra Yo, peso intrínseco de Guy Régis Jr. (el 12 en Paysandú) escenificada por Pablo Pabloski Pedrazzi, ganador del dispositivo Tintas Criollas.

Y desde Martinica, el espectáculo de danza Signos particulares (el 16) que tendrá a Dahiana Chaves e Ihasa Tinoco en la sala Hugo Balzo del Adela Reta.

También llegará el 16 al Solís Hotel Monday, una propuesta de circo de la compañía argentina Proyecto Migra, dirigida por Florent Bergal.

Desde España llega La metamorfósis (mañana en San José, 12 y 13 en sala Lazaroff) que dirige Carlos Álvarez Ossorio sobre el texto de Kafka. Y Los que hablan (12 y 13 en el Solís) que dirige Pablo Rosal.

De Chile llega Correo, de Paula Aros Gho que tendrá funciones 14 y 15 en sala Delmira Agustini. “Durante el espectáculo, el público es invitado a participar de diversos ejercicios de escritura y lectura de cartas”, auncia el Fidae. También la obra Habitar la casa (14 y 15 en el Centro Cultural Florencia Sánchez) que indaga las memorias territoriales de los vecinos de la Villa del Cerro.

Además, desde Italia llega Antonio Brugnano, protagonista y director de Mr. Bloom, obra sin diálogos y narrada en off que oficia como homenaje a Charles Chaplin y Jacques Tati, y se presenta el 12 en el Solís, y el 13 en Paysandú.

Además de teatro y danza

Esta edición del Fidae, además de una nutrida oferta de espectáculos sumará, actividades vinculadas con las artes visuales. En coordinación con el Centro de Fotografía de Montevideo se inauguran dos exposiciones sobre la edición anterior del Festival. Una se instalará en el Parque Rivera y la otra en la antigua estación de trenes de AFE, en San José.

El proyecto reúne el trabajo de Gustavo Castañero y Alejandro Persichetti, quienes volverán a registrar esta edición.

En el Centro Cultural de España, el 12 se inaugura la instalación audiovisual Genias, una iniciativa del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro que reúne a actrices españolas de distintas generaciones para interpretar textos del Siglo de Oro. A ellas se sumarán cuatro actrices de la Comedia Nacional: Natalia Chiarelli, Soledad Gilmet, Sofía Lara y Alejandra Wolff.

Además, en el CCE, el 14 y 15 de octubre se realizará el Taller Teatro del barrio, sobre la realidad y posibilidades de un teatro de muchas para muchas, a cargo de la española Ana Belén Santiago, reconocida con el Premio Nacional de Teatro 2024.

En el Instituto de Actuación de Montevideo (Isla de Flores 1627) se realizará el Taller de creación e interpretación teatral a partir de los clásicos a cargo del actor y director español Fran Nuñez.

También desde España llega Cris Marín Miró para dictar el taller Amar los Clásicos, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, Zavala 1480.

Y desde España también viene el dramaturgo y director Pablo Rosal con dos propuestas. El 13 habrá una charla post función junto a los actores de Los que hablan, Malena Alterio, Luis Bermejo

Además, el 14 y 15 dictará Donde hay forma hay alma, taller teórico-práctico para “organizar y hacer florecer nuestro material dramatúrgico”, anuncia el Fidae.

Además, hoy y mañana en San José, y el 16 y 17 en Paysandú, Daniel Ovidio Fernández dará el taller El títere como herramienta expresiva en el Teatro.

Con una programación que combina estrenos, espectáculos premiados, formación y actividades en el territorio, el Fidae celebra diez ediciones para mostrar la producción escénica uruguaya y varios títulos que circulan por el mundo.