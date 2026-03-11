El "total rechazo" de la Sociedad Uruguaya de Actores a una decisión del Teatro Solís: qué respondió su director

Este martes el Teatro Solís anunció los títulos de la temporada 2026, que ya comenzó con funciones de sus cuerpos estables de la Comedia Nacional, la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica.

El director del Solís, Martín Jorge, señaló el criterio para la programación: “Un teatro público como el Solís no busca ser un centro cultural que lo contenga todo. Busca ser un espacio artístico que asegura a la comunidad aquellas expresiones artísticas que ni el mercado ni el interés circunstancial pueden garantizar. No busca competir con el teatro comercial ni las manifestaciones independientes. Su tarea es cuidar un proyecto artístico, sostener los elencos, y ofrecer a la ciudadanía una programación con sentido”.

Además de la programación de los cuerpos estables, se hizo referencia a la temporada de Ellas en la Delmira, el ciclo creado para visibilizar unipersonales de mujeres, y con mujeres, que celebra su décima temporada, que ya comenzó. El unipersonal Madres, de Mariana Percovich y protagonizado por Andrea Arobba (artista residente del Solís durante 2026), fue el encargado de inaugurar un ciclo que, esta vez, vino con polémica.

Es que en la previa a la conferencia que presentó la temporada, la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) había cuestionado el cambio de criterios para la selección de las obras de Ellas en la Delmira manifestando su "total rechazo" a la decisión.

“La Sociedad Uruguaya de Actores comunica su total rechazo a las políticas de selección de espectáculos del ciclo de monólogos Nosotras en la Delmira del Teatro Solís. En el décimo aniversario de esta convocatoria se cambian las reglas arbitrariamente, siendo su selección de forma discrecional y sin dar posibilidades a todas y cada una de las colegas que podrían haber postulado a dicho ciclo. Creemos firmemente que este cambio en la política de llamado perjudica a nuestro colectivo y deja un antecedente muy poco feliz”, denunció la SUA a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

En diálogo con El País, Martín Jorge aseguró que "la mirada es una mirada de ofrecer la dirección artística del teatro y eso implica programar el teatro con memoria: en estos 10 años, ¿qué espectáculos pasaron, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron? Eso era fundamental. Porque quienes están ahora nunca estuvieron en el ciclo. Solo se repite una de las actrices que estuvo una vez, con otra propuesta".

El director del Solís aseguró que "había gente que había estado muchísimas veces en el ciclo" aunque dijo desconocer las razones por las que se dio esa situación, y defendió su mirada a la hora de programar.

Consultado sobre si, como en años anteriores, hubo una convocatoria para seleccionar las obras que se verán durante este mes, aclaró que “no hay convocatorias en el teatro, porque parte de la responsabilidad de la dirección artística es programar”.