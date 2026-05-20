El fenómeno de teatro físico nacido por accidente en Buenos Aires y que giró por el mundo vuelve a Uruguay

Un poyo rojo vuelve a Montevideo. La celebrada obra de teatro físico creada por Luciano Rosso y Nicolás Poggi se presentará el viernes 24 de julio en el Teatro Metro. Las entradas están a la venta en RedTickets, y los precios van de 1.650 a 1.800 pesos. Además, hay 2x1 para socios de Club El País.

Convertida en un fenómeno internacional desde su estreno en 2010, Un poyo rojo propone un cruce entre danza, acrobacia, teatro físico y humor. En escena, dos hombres y una radio comparten el espacio de un vestuario donde se enfrentan, se desafían, se seducen y ponen a prueba los límites del cuerpo y del vínculo con el otro.

La obra, dirigida por Hermes Gaido e interpretada por Alfonso Barón y Luciano Rosso, se apoya casi exclusivamente en el movimiento para construir una experiencia que combina tensión física, comicidad y juego escénico. Desde ahí, explora distintas formas de masculinidad y las posibilidades expresivas del cuerpo contemporáneo.

El proyecto nació en 2008 casi por accidente, cuando Rosso y Poggi crearon un breve número de varieté en el Centro Cultural Laboratorio de Buenos Aires. La propuesta empezó a circular rápidamente por espacios porteños como el Ciudad Cultural Konex y, poco después, fue reformulada junto a Hermes Gaido hasta convertirse en una pieza de larga duración.

Con el correr de los años, Un poyo rojo se transformó en una de las producciones argentinas de teatro físico con mayor recorrido internacional. La obra pasó por festivales y escenarios de América y Europa, y en 2017 fue invitada al prestigioso Edinburgh Festival Fringe, uno de los encuentros de artes escénicas más importantes del mundo.

Además de su regreso a Montevideo, Un poyo rojo realizará funciones todos los martes y jueves de julio en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.