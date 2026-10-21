Dani La Chepi: su vuelta a Uruguay, el humor y qué encuentra en el escenario que no existe en las redes

La argentina Dani La Chepi dice que puede encontrar material para un video o un chiste en una discusión de pareja, una charla en un comercio o una situación que, en otro momento, le habría arruinado el día. La humorista argentina tiene esa capacidad de observar lo que pasa a su alrededor y convertirlo en una historia con la que otros se identifican. Pero hay algo que le interesa especialmente de ese mecanismo: aprender a reírse de lo que le pasa sin quedarse atrapada en el problema.

“Pasan cosas y al toque yo digo: ‘Bueno, esto es una serie’. Primero siempre digo lo mismo: ‘esto no hay serie porque no hay dinero, evidentemente. Porque no hay marcas que lo banquen’”, comenta entre risas. Igualmente siempre termina pensando en cómo contar esa situación. Muchas veces, el resultado termina en sus redes sociales, donde acumula cerca de 4,5 millones de seguidores, o en algún personajes que lleva al escenario.

Mañana, La Chepi vuelve a Montevideo para presentarse en Teatro El Galpón con su nuevo unipersonal (entradas en RedTickets desde 1.480 pesos y 2x1 para socios de Club El País), una propuesta en la que combina personajes, humor e interacción con el público. La visita llega después de otro desafío profesional: su participación en Papá por siempre, la comedia musical en la que compartió elenco Campi en calle Corrientes; y que volverá a escena el año próximo.

Después de esa experiencia, La Chepi regresa al formato en el que puede desplegar sus personajes y conversar directamente con la platea. Para ella, el teatro tiene algo que las redes, la televisión y el cine no tienen: la posibilidad de comprobar en el momento qué le pasa al público con lo que hace.

Dani La Chepi. Foto: irish Suarez.

“El teatro tiene la magia, la sinceridad y lo verdadero. Y todo lo que no hay en las redes”, dice. “Alguien que paga una entrada para ir a verte es porque realmente te quiere ir a ver”.

En las funciones también encontró un dato que siempre la entusiasma: quienes van a verla por primera vez. A veces los consulta a la salida. “Yo voy preguntando así porque soy mi propio testeo de marketing”.

La respuesta le importa porque su nuevo show tiene una diferencia con los anteriores, ahora solo quiere hacer reír.

“Salgo y, en la primera intervención, ya se empiezan a cagar de risa. Y digo: ‘Qué copado esto’”. Esa reacción le confirma que el público está dispuesto a entregarse a su juego. “Creo que la gente necesita reírse. Llegó un punto en que de verdad necesita olvidarse por un rato y decir: ‘¿Sabés qué? Este rato me lo doy para mí y realmente me voy a reír y no voy a pensar nada más’”.

En el espectáculo hace tres personajes que, según dice, son muy diferentes entre sí. Algunos surgieron hace más de una década, cuando empezó a hacer radio, y fueron creciendo, como ella misma con el tiempo. Hay rasgos propios, observaciones de su entorno y comportamientos que cualquiera puede reconocer.

“Lo importante es que se identifiquen, o digan: es mi abuela, es como la que sigo en las redes, o es tal amiga”, dice.

La interacción con la platea también le permite que se modifique cada función. Los espectadores comparten historias personales y, a veces, terminan siendo los protagonistas de los momentos más divertidos de la noche. “Este espectáculo lo hace el público, no yo. Yo soy como un interlocutor desde el humor”, comenta.

Gracias a sus recientes proyectos filmados en Uruguay, como la serie Cromañón y la comedia El novio de mamá, La Chepi ya se hizo amigos de este lado del río. “Me encanta ir a Montevideo”, dice. Y aunque aclara que no viene tan seguido como podría parecer, su último show fue hace cuatro años, dice que el público uruguayo es leal.

“Es muy fiel. Cada vez que voy, vuelven”, cuenta.

Para su regreso a Montevideo, La Chepi espera reencontrarse con quienes ya conocen sus personajes y con quienes la siguen en las redes. La diferencia, adelanta, estará en lo que ocurra en la sala: las reacciones espontáneas, las historias que aporte el público y esa risa que no necesita filtros para crecer.