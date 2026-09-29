Matthew Perry gastó siete millones para mantenerse sobrio: la confesión de su hermana en la serie de Netflix

“Gastó siete millones de dólares intentando mantenerse sobrio. Así de en serio se tomó su enfermedad”. La frase pertenece a Mia Perry Bowick, hermana de Matthew Perry, y aparece en el tráiler de The One About Matthew Perry, la docuserie que estrenará Netflix sobre el actor de Friends. La producción se estrenará el 27 de octubre, apenas un día antes de que se cumplan tres años de su muerte.

La frase de Mia resume uno de los ejes de la serie: la extensa lucha de Perry contra la adicción y los distintos intentos que hizo por mantenerse sobrio. Pero The One About Matthew Perry busca ir más allá de esa parte de su historia y reconstruir al hombre detrás de uno de los personajes más reconocibles de la televisión: Chandler Bing.

La serie documental dirigida por Mary Robertson tendrá tres episodios y testimonios inéditos de su hermana y los amigos cercanos de toda la vida, además de fotografías y videos nunca vistos, pertenecientes al archivo privado de la familia Perry.

Matthew Perry’s sister and friends remember the generous, funny and larger than life man who rose to global superstardom — and share how the actor’s honesty became his greatest legacy.



The One About Matthew Perry, an intimate documentary series, premieres October 27. pic.twitter.com/WkQeiF8S3y — Netflix (@netflix) September 29, 2026

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. El actor había hablado públicamente durante años sobre su consumo problemático de sustancias y había convertido esa experiencia en parte de su activismo y de su discurso público. Su muerte fue atribuida a los efectos agudos de la ketamina, con ahogamiento como factor secundario, según la investigación forense.

La producción de esta docuserie pretende recuperar esa historia desde una mirada más personal. Netflix adelanta que los testimonios de familiares, amigos y colaboradores creativos estarán acompañados por nuevos detalles sobre sus dificultades privadas y por recuerdos de su carrera, desde sus comienzos en la comedia hasta su consagración como Chandler en Friends, la serie que protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer entre 1994 y 2004.

Matthew Perry. Foto: Archivo. Foto: Instagram @mattyperry4

“Matthew Perry fue uno de los genios de la comedia de nuestro tiempo”, sostiene Robertson. La directora señala que, a través de sus trabajos en cine, televisión y teatro, y especialmente de su interpretación de Chandler, el actor consiguió que millones de personas rieran y se sintieran acompañadas. Pero, según Robertson, el público conocía solo una parte de su historia y por eso la serie busca que quienes estuvieron cerca de él revelen a la persona detrás de la figura pública.

La participación de su hermana ocupa un lugar central. Mia Perry Bowick explica que necesitó tiempo para estar preparada para compartir sus recuerdos y que su intención fue mostrar a Matthew como una persona completa, no solamente como Chandler ni únicamente como alguien que luchaba contra la adicción. También lo recuerda como un hombre generoso, capaz de hacer reír y sentirse querido incluso durante sus momentos más difíciles.

Matthew Perry junto a Julia Roberts en la serie "Friends". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

The One About Matthew Perry se presenta como un retrato íntimo de la estrella de Friends, pero también como un intento de separar al actor del personaje que lo hizo mundialmente famoso.