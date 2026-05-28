Condenaron a prisión al asistente de Matthew Perry por inyectarle la ketamina que mató al actor de "Friends"

El asistente personal que inyectaba regularmente ketamina a la estrella de Friends, Matthew Perry, fallecido por sobredosis en octubre de 2023, fue condenado este miércoles a tres años y cinco meses de prisión en California.

Kenneth Iwamasa, de 61 años, que se había declarado culpable, es la quinta persona condenada en este caso. Los fiscales dijeron que, en los días previos a la muerte de Perry, Iwamasa le puso al actor más de 25 inyecciones de ketamina, incluidas al menos tres el 28 de octubre de 2023 en que murió.

Ese día Perry le pidió a Iwamasa, con quien convivía en su lujosa casa de Los Ángeles, que le inyectara una dosis "bien grande", según los documentos judiciales.

La madre del actor, Suzanne Morrison, dijo que la familia había confiado en Iwamasa. "El trabajo más importante de Kenny, de lejos, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción", escribió en una carta a la jueza federal Sherilyn Peace Garnett. "Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio", lamentó.

El 13 de mayo, Erik Fleming, que actuó como intermediario en el suministro de sustancias controladas a Perry, fue condenado a dos años de prisión.

El mes pasado, una traficante británico-estadounidense apodada "La Reina de la Ketamina" recibió una condena de 15 años. Jasveen Sangha dirigía un emporio de drogas desde su lujoso departamento en Los Ángeles, desde donde vendía narcóticos a clientes adinerados del mundo del espectáculo.

Dos médicos también fueron condenados por haber explotado conscientemente la adicción del actor: Salvador Plasencia y Mark Chavez.

La muerte de Matthew Perry, hallado inconsciente en su jacuzzi en octubre de 2023, conmocionó a los fans de la comedia estadounidense "Friends"" y suscitó una lluvia de homenajes en Hollywood. El actor, de 54 años, que interpretaba el papel de Chandler Bing en la exitosa serie, había hablado públicamente de sus problemas de adicción.

AFP