Sofi Martínez reveló el miedo que sintió tras Peñarol-Nacional: "Primera vez que temo por mi vida en un clásico"

"Primera vez que temo por mi vida en un clásico”. Con esa frase, la periodista argentina Sofi Martínez presentó en Instagram el video de su visita al Campeón del Siglo, donde presenció el triunfo de Nacional por 1-0 ante Peñarol y quedó en medio de los incidentes ocurridos en la tribuna popular después del partido.

Martínez es una periodista deportiva argentina conocida por sus coberturas de los mundiales y sus entrevistas con Lionel Messi. Viajó el domingo a Montevideo para asistir por primera vez a un partido del fútbol uruguayo, como parte de una serie para YouTube sobre distintos clásicos.

En la previa, conversó con vendedores y simpatizantes de Peñarol. También mostró los puestos de comida y las petacas de whisky que algunos hinchas intentaban ingresar.

Antes del partido, accedió al campo de juego y registró el homenaje de Peñarol a Ruben Rada, fallecido días antes a los 83 años. También habló con los hijos del músico. “Lo único que creo que superaba a Peñarol podía ser la familia”, expresó uno. “Si hay un lugar donde él hoy quisiera estar, sería acá”, agregó.

Martínez siguió el encuentro desde distintos sectores. Cuando ingresaba a un palco, Nacional convirtió el único gol de la tarde. “Entramos y justo hizo el gol. Fue el antitiming total. No sabía dónde meterme”, relató sobre la incomodidad del momento.

En el segundo tiempo se trasladó a la tribuna popular de Peñarol y permaneció allí hasta el final. El clima cambió tras el pitazo, cuando comenzaron los enfrentamientos entre parte de la parcialidad y la Policía. La periodista registró corridas, una sucesión de estruendos y los efectos de los gases utilizados por los efectivos. También mostró vallas derribadas y fuegos artificiales lanzados desde la tribuna, mientras familias y otros hinchas esperaban allí que se habilitara una salida segura.

“¿Están reprimiendo allá? Se escuchan los tiros”, comentó al advertir lo que sucedía. Poco después aseguró que había visto a un joven con sangre en el rostro. También contó que un integrante de su equipo les dio agua a dos personas que, según afirmó, habían resultado heridas por balas de goma.

Martínez se mostró asustada ante los estruendos y señaló que allí todavía había mujeres, menores y familias. “Hace más de media hora que terminó el clásico y seguimos en la popular. Me dio mucho miedo”, dijo mientras esperaba que se despejaran las salidas. Contó que respiró gas lacrimógeno sin querer durante un segundo y sintió irritación en los ojos, la nariz y la garganta.

Ya fuera del estadio, explicó que nunca había atravesado una situación similar durante una cobertura deportiva. “Nunca me había pasado vivir balas de goma o gas pimienta en el lugar donde estaba, con corridas, heridos y tumultos”, aseguró.

La periodista aclaró que desconocía el conflicto entre la barra de Peñarol y la Policía y explicó por qué el momento de mayor tensión casi no aparece en el video. “No hay tanto filmado, obviamente, porque primero estábamos cuidando nuestra vida, nuestra integridad física”, afirmó.

En su balance, destacó la recepción de los hinchas y la “fiesta” de la previa, pero lamentó que la jornada quedara marcada por los incidentes. Antes de volver a Buenos Aires, deseó que esos episodios se terminen “por el bien de su gente, que es la que hace el espectáculo”.