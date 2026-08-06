Sandra Rodríguez destapó una interna con Ana Inés Martínez: "Le escribí y nunca me contestó"

Sandra Rodríguez fue invitada a Hacemos lo que podemos (Undertake Media) y habló sin tapujos de todos los temas que le propuso Richard Galeano. Repasó su trayectoria en los medios, recordó cómo pasó de ser vendedora a gerenta en la empresa donde trabaja actualmente, adelantó su nuevo desafío teatral y también abordó temas más picantes, como la vez que Mario Uberti la despidió y su vínculo con Roberto Moar y Ana Inés Martínez.

También se refirió al nuevo desafío de Sergio Gorzy al frente de Escape perfecto (Canal 4) y aseguró que lo ve "re motivado". "Sergio me había contado cuando era top secret", comentó.

La conductora de La hora de los deportes (Canal 5) contó además que ensaya una nueva obra dirigida por Alfredo Leirós, junto a Gaby Paz y Cecilia Garate, el mismo elenco con el que en abril del año pasado estrenó Amigas.

Uno de los momentos más jugosos llegó con el clásico ping pong de fotos. Al ver la imagen de Mario Uberti, lo definió como "el periodista deportivo más completo que existe" y recordó que fue un mentor durante la etapa que compartieron en Supersport (Canal 4).

Fue entonces cuando reveló que el propio Uberti la despidió. "Yo era gerente comercial y salgo de la productora que él tenía por una reestructura", contó. Aclaró que nunca guardó rencor porque entendía la situación y destacó que hubo un acompañamiento para que pudiera reinsertarse laboralmente. "Ahí fue cuando me fui a trabajar con Gustavo Trelles", recordó.

Después apareció Roberto Moar. "Lo quiero pilones", dijo entre risas, aunque reconoció que se distanciaron tras su salida de Punto Penal (Canal 10), donde compartieron muchos años de trabajo.

"Hace un par de semanas hablamos porque estaba enfermo y le dije que teníamos que sentarnos a tomar un café", reveló. Luego explicó que el alejamiento no obedeció a ningún conflicto. "Fue por la vida, no por nada. No nos vimos ni nos cruzamos más. Quedan esas cosas que está bueno resolver sentándose a tomar un café. En mi corazón siempre", expresó.

La periodista Sandra Rodríguez. Foto: Leo Mainé

La siguiente foto fue la de Ana Inés Martínez y Sandra hizo una aclaración de entrada: "Con Ana nunca tuve una relación de amistad".

Como ejemplo, recordó una publicación que Juan Carlos Scelza hizo en Instagram cuando convocó a Silvia Pérez y a ella para una actividad de la Intendencia de Montevideo vinculada a la exposición por los 750 programas de Fanáticos. Allí, según contó, Juan Ceretta, abogado de Martínez, comentó: "No se olviden de Ana Inés Martínez". Para Rodríguez, ese tipo de mensajes "no suma" porque enfrenta a la gente.

Aun así, aseguró que nunca tuvo un problema con la periodista. "Nunca tuve un sí y un no. Condujimos juntas una carrera de Teletón, la llevé a su casa y siempre nos llevamos bien. Cuando llegó a Punto Penal tampoco me sentí desplazada por ella", afirmó.

Sin embargo, reconoció que el vínculo nunca llegó a consolidarse. Explicó que casi no compartían tiempo porque ella entraba al programa cuando Martínez ya terminaba su participación.

"Nunca tuve un acercamiento. Una vez le escribí estando en Punto Penal para decirle: 'Sé que estás a mil, pero estaría bueno tomar un café'. Yo soy de los cafés. Le propuse ir al Piso 40 y nunca me contestó el mensaje", reveló.

De todos modos, evitó sacar conclusiones. "Capaz que recibía millones de mensajes y no lo vio. O capaz que me equivoqué y se lo mandé a otro", bromeó. Y cerró el tema con una definición: "Cero problema con Ana. No te puedo decir que es mi amiga porque no lo es".