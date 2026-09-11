Salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico y cómo sigue su internación en el Sanatorio Mater Dei

Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se recupera de un cuadro respiratorio. Este viernes, la institución porteña informó que la conductora de 99 años evoluciona favorablemente y recibe visitas de familiares y amigos. El parte no anuncia una fecha de alta y prevé una actualización para el lunes, siempre que no haya cambios que requieran informar antes.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo", señala el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del sanatorio. El texto agrega que la presentadora "está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares" y agradece "todas las muestras de cariño".

La internación empezó el lunes 7, después de varios días de malestar que habían obligado a Legrand a suspender la grabación de La noche de Mirtha, el programa que conduce los sábados en eltrece. El primer informe del Mater Dei describió un cuadro respiratorio bronquial e indicó que permanecería en una habitación común para completar estudios y continuar el tratamiento.

El miércoles 9, el sanatorio comunicó que la evolución era favorable, sin complicaciones, y que seguía acompañada por su familia. El parte de este viernes mantiene esa evaluación y suma el trabajo con su kinesiólogo entre los detalles de su recuperación.

Antes de su ingreso, su médico le había recomendado quedarse en casa y hacer reposo. Por eso, Juana Viale asumió la conducción de la emisión del sábado pasado. Al comenzar el programa, explicó que su abuela estaba con gripe y le envió un saludo: "Le mandamos un besito enorme". Según informó el diario argentino La Nación, durante la internación Legrand se ha mantenido de buen ánimo y en contacto telefónico con sus conocidos.

El episodio tiene un antecedente cercano. En abril de este año, otro cuadro viral la mantuvo alejada de la televisión durante tres semanas. En aquella oportunidad, la propia conductora explicó en sus redes sociales que, por recomendación de su médico, debía prolongar el reposo en su domicilio. También agradeció los llamados y la preocupación por su salud.

Nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

Entre sus antecedentes médicos figura la colocación de un marcapasos el 2 de mayo de 2023, también en el Mater Dei. La intervención había sido programada y fue anunciada por ella misma días antes. Su objetivo, explicó entonces, era regular el ritmo cardíaco y poder mantener sus actividades. La operación terminó con éxito y la conductora se recuperó en una habitación, acompañada por su familia.

La decisión se había conversado con sus médicos y su entorno. En el mensaje con el que dio a conocer el procedimiento, Legrand vinculó el cuidado de su salud con su deseo de seguir trabajando: “Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida”. También pidió tranquilidad a quienes seguían las novedades de su estado.

Dos años antes, en setiembre de 2021, había sido internada por una obstrucción coronaria. Aquel episodio requirió una intervención y se convirtió en otro de los antecedentes de su seguimiento cardiológico. En mayo de 2019 también pasó por el quirófano debido a una brida abdominal; durante esa ausencia, su hija, Marcela Tinayre, la reemplazó al frente de sus almuerzos.