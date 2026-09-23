Rompió el silencio el acosador de Sofía Gonet: la "promesa" con la que intentó justificar sus ocho tatuajes

El hombre denunciado por Homero Pettinato por amenazas de muerte y señalado por Sofía Gonet por un acoso que, según denunció, lleva 10 años, dio su versión de lo ocurrido frente a los estudios de Olga. Conocido en redes como Hernán Bloquero, negó estar obsesionado con la influencer y aseguró que pasó por el lugar de casualidad, aunque reconoció su enojo con el conductor.

El episodio se vivió este lunes, mientras Pettinato estaba al aire en el canal de streaming. Al despedir al psicólogo Gabriel Rolón, miró hacia el ventanal y reconoció al hombre que, según relató, llevaba alrededor de dos años enviándole amenazas por redes sociales. Dijo que lo vio hacer un gesto de degüello antes de retirarse. Las cámaras de seguridad registraron su presencia. Las imágenes se difundieron luego en TV.

Pettinato explicó que los mensajes empezaron cuando se puso de novio con Gonet, conocida como "La Reini", y que continuaron después de la separación. Según su testimonio, el hombre utilizaba distintas cuentas y le advertía que iría a buscarlo a la puerta de Olga para matarlo. "Estoy temblando", expresó durante la transmisión. Tras hacer pública la situación, acudió a una comisaría para denunciar a Bloquero.

La aparición frente al estudio también alarmó a Gonet. En diálogo con Yanina Latorre para SQP, por América TV, la influencer contó que recibía mensajes constantes de esa misma persona desde antes de hacerse conocida. Aseguró, además, que el hostigamiento había alcanzado a sus distintas parejas.

Gonet explicó que bloqueaba las cuentas desde las que la contactaba, pero que hasta entonces el hombre nunca se había presentado físicamente. Por eso, lo ocurrido con su expareja cambió su percepción del peligro: ya no se trataba solamente de mensajes en el teléfono. También manifestó su intención de realizar una denuncia.

es un montón tiene OCHO tatuajes dedicados a la reini https://t.co/ITE9lLHYD6 pic.twitter.com/5sVJ4xQBif — v (@shewillbenaley) September 21, 2026

En ese contexto, Bloquero habló con Pablo Layús para Primicias Ya, de América TV. Durante la entrevista telefónica rechazó las acusaciones de hostigamiento y se refirió a los ocho tatuajes dedicados a Gonet, uno de los aspectos que Pettinato había mencionado al describirlo.

"Yo no me los hice ni por fanatismo ni por admiración, y mucho menos por obsesión", sostuvo. Según su versión, respondió a una promesa vinculada con su vida privada. Luego insistió: "Yo no soy ni obsesivo, tampoco fanático ni admirador; yo lo he dicho millones de veces en mis historias".

Cuando Layús le preguntó por el gesto amenazante frente al estudio, el entrevistado lo relacionó con una discusión que había mantenido con Pettinato en redes. "Todo el mundo sabe que, sea quien sea, sea famoso, sea la reina de Inglaterra, sea quien sea, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofi Gonet, sabe que yo salto enfurecido", afirmó.

El hombre, oriundo de Junín, aseguró que su viaje a Buenos Aires no tuvo como objetivo encontrarse con el conductor. "Estaba de casualidad, sí, estaba, fui a pasear, fui a pasar la primavera", aseguró. Agregó que recorría Palermo Hollywood y que pasó frente al canal "sin darme cuenta".

Sin embargo, al describir qué le ocurrió al reconocer a Pettinato, admitió: "Cuando lo vi empecé a ver rojo". También negó haber ido con intención de golpearlo y argumentó que se quedó unos minutos en el lugar antes de retirarse. En su relato, destacó que no había pateado el vidrio ni golpeado al conductor.

Finalmente, Layús le consultó por la denuncia penal y por la posibilidad de presentarse a declarar este viernes. Bloquero no confirmó que fuera a hacerlo: "Yo estoy dando mi versión, o sea, yo ahora no me encuentro en Buenos Aires", respondió.