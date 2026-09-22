Sofía Gonet denunció 10 años de acoso luego de la amenaza a Homero Pettinato en OLGA: "Me mandaba calaveras"

Sofía Gonet aseguró que el hombre que habría amenazado de muerte a su expareja, Homero Pettinato, frente al estudio de OLGA la acosa desde hace 10 años. En una entrevista con SQP, la creadora de contenido argentina contó que recibe mensajes constantes desde antes de hacerse conocida y que las intimidaciones también alcanzaron a sus distintas parejas.

Sus declaraciones se conocieron después del episodio que Pettinato relató este lunes durante la emisión de Soñé que volaba (OLGA). El conductor contó que había reconocido, a través del ventanal del estudio, a un hombre al que identificó como Hernán Bloquero. Según afirmó, el hombre hizo un gesto con la mano sobre el cuello que interpretó como una amenaza de muerte y luego se retiró caminando.

"Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?", le preguntó a su compañero Lucas Fridman. Al explicar lo sucedido, Pettinato señaló que recibía mensajes intimidatorios de esa persona desde que había comenzado su relación con Gonet, unos dos años atrás.

Consultada por Yanina Latorre, la influencer aseguró que el hostigamiento hacia ella lleva mucho más tiempo. "Es una persona que a mí me viene acosando ya hace 10 años", sostuvo. Según explicó, los primeros mensajes llegaron cuando empezaba a publicar videos en redes sociales y todavía no tenía notoriedad pública.

"Yo vivo desde hace 10 años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje", relató.

Gonet ubicó el comienzo de las amenazas en el momento en que decidió exponer la situación en sus historias de Instagram. Según contó, había mostrado la existencia de lo que describió como un "santuario" con fotografías suyas que el hombre tenía en su casa. "Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces", recordó.

🎥 El momento de la amenaza a Homero Pettinato (cámara de seguridad) y un segundo video donde se ve claramente cómo se le transforma la cara durante el aire ✍️ #Chisme 👀 pic.twitter.com/NooNu6Judh — Chisme (@somoschisme) September 22, 2026

La creadora de contenido explicó que, con el paso de los años, el hombre también empezó a intimidar a las personas con las que ella mantenía relaciones sentimentales. "A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué", expresó.

Con esa descripción, Gonet se refirió a un vínculo unilateral: de acuerdo con su testimonio, el hombre actúa como si existiera una relación entre ambos, aunque ella nunca accedió a establecer contacto.

"Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra, siempre volvía a llegarme la notificación", explicó.

Durante la entrevista también contó que, el día del episodio frente a OLGA, pudo ver publicaciones en las que el hombre mostraba por dónde se desplazaba. “Se ve que me tiene en mejores amigos y pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo. Subió que estaba en Recoleta”, señaló. Según agregó, algunos de esos lugares coincidían con zonas que ella frecuenta por trabajo.

📢 LA REINI HABLA TRAS LA AMENAZA A HOMERO PETTINATO: "Esta persona me acosa hace 10 años"



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Al hablar de sus experiencias al acudir a la policía, Gonet recordó otra situación, independiente de este caso. Contó que el año pasado había denunciado a un vecino que, según su relato, la había amenazado de muerte. “Fui dos veces a la policía y no hicieron nada. Me tuve que mudar yo”, afirmó.

Gonet aseguró que conserva registros de los mensajes recibidos y confirmó que habló con Pettinato apenas ocurrió el episodio frente al estudio. "Él me escribió ni bien lo vio a Hernán ahí en la esquina. Ahí hablé con él, y me dijo que estaba haciendo la denuncia", relató.