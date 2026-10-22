Romance inesperado: Alejandro Astesiano y Mía Etcheverría fueron vistos juntos y crecen los rumores de amor

Una nueva e inesperada pareja comenzó a dar que hablar en el ambiente mediático uruguayo. Alejandro Astesiano, exjefe de la seguridad presidencial durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y Mía Etcheverría, modelo y exactriz de cine para adultos, estarían dando los primeros pasos de una relación sentimental.

La información fue revelada en el programa de streaming Menos es más, donde los integrantes del ciclo presentaron el supuesto romance como un enigmático y fueron ofreciendo pistas sobre sus protagonistas hasta revelar sus identidades.

La primera pista apuntó a un hombre vinculado a la política y una mujer relacionada con los medios de comunicación, que además había mantenido una relación sentimental con un conocido exfutbolista de Nacional y de la selección uruguaya.

Finalmente, los conductores revelaron que se trataba de Astesiano y Etcheverría, expareja del exfutbolista Richard Chengue Morales.

Según contó Gabriel Pereira en el programa, el acercamiento entre ambos se habría producido en Canal 11 de Las Piedras, donde coincidieron recientemente. Etcheverría es oriunda de esa ciudad canaria y, de acuerdo con la información divulgada, ambos fueron vistos retirándose juntos de las instalaciones del canal.

Pero el encuentro no habría quedado allí. Durante el último fin de semana, Astesiano y Etcheverría fueron fotografiados mientras compartían una cena, una imagen que llegó a manos de la producción de Menos es más y que terminó por alimentar las versiones de romance.

"Se están conociendo recién", aseguró uno de los integrantes del programa, quien afirmó haber conversado con los protagonistas. También contó que había hablado extensamente con Astesiano, aunque evitó profundizar en los detalles de su situación personal.

Menos es más.

La fotografía de la cena tampoco habría pasado inadvertida para el excustodio presidencial. Según relataron en el streaming, Astesiano llegó a encarar a la persona que tomó la imagen del encuentro. Aunque el "encare" no pasó a mayores, el exguardia se dio cuenta de lo sucedido y que la noticia trascendería.

Por el momento, ninguno de los protagonistas realizó una confirmación pública de la relación, que, de acuerdo con lo informado en el ciclo, se encuentra en una etapa inicial.

Astesiano volvió a la vida pública en setiembre de 2024, luego de recuperar la libertad tras cumplir su condena por el caso que lo convirtió en una de las figuras más controvertidas del anterior gobierno. Desde entonces, tuvo algunas apariciones mediáticas, entre ellas su participación en el programa de streaming Hacemos lo que podemos, donde protagonizó diversos cruces y polémicas.

Etcheverría, por su parte, también ha ocupado titulares por su trayectoria en el entretenimiento para adultos, su relación pasada con el Chengue Morales y una pena de prisión que cumplió de haber sido inculpada en un caso de tráfico de drogas.

Ahora, sus nombres vuelven a coincidir en las noticias, aunque esta vez lejos de las controversias políticas o judiciales. Una cena, una fotografía y la revelación de un programa de streaming alcanzaron para instalar la pregunta sobre el nacimiento de una de las parejas más inesperadas del ambiente mediático uruguayo.