Robbie Williams recordó su polémica historia con Amalia Granata y lanzó una picante broma en Buenos Aires

Robbie Williams protagonizó un cómico momento durante uno de los shows que brinda en Buenos Aires. En plena actuación, el artista británico interrumpió su discurso para hacer un particular guiño a una historia que se volvió viral durante una de sus visitas a la Argentina y generó risas entre los presentes.

La referencia llevó inmediatamente a recordar la historia que el cantante protagonizó con Amalia Granata durante su primera visita a la Argentina, en 2004. Después de la participación del músico en VideoMatch, ambos se encontraron en el hotel donde se hospedaba y, según contó Granata años más tarde, pasaron la noche juntos. También relató que volvieron a verse tiempo después en Beverly Hills, Estados Unidos, donde ella fue hasta la casa del cantante.

“Realmente no debería compartir esto, pero acabo de ver a un fan con el que dormí la última vez que estuve acá. No es quien ustedes creen”, comenzó diciendo, mientras despertaba la reacción inmediata del público.

Williams señaló entonces hacia uno de los sectores del público y presentó a un hombre. Enseguida, agregó: “No lo reconocí porque ahora tiene barba. ¡Ahí está! Sos un amante muy cariñoso. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Qué bueno verte de nuevo, Diego. ¡Diego, señoras y señores!”.

Luego, completó la broma con una pregunta que generó todavía más risas entre los presentes: “¿Todos recuerdan con quién dormí la última vez que estuve acá, carajo?”.

En su primer show en Buenos Aires, Robbie Williams hizo un chiste con el affaire que tuvo con Amalia Granata pic.twitter.com/BZatNo8o7d — Minuto Videos (@minutovideos) October 2, 2026

La reacción de Amalia Granata

Aunque en ningún momento mencionó a Amalia Granata, el comentario funcionó como un guiño a aquella historia que quedó asociada a su primera visita al país. En ese contexto, la referencia no pasó inadvertida para la propia Granata, quien reaccionó en redes sociales al momento.

Captura de X.

Resulta que una usuaria compartió el fragmento en X y planteó la posibilidad de que Williams estuviera haciendo referencia a la diputada. Ante esa interpretación, Granata respondió a la publicación con una breve frase que rápidamente llamó la atención: “No me olvida”.

Cabe destacar que Williams regresó a la Argentina después de 20 años y tiene previstas tres presentaciones en el Movistar Arena, donde repasa algunos de los grandes éxitos de su carrera durante su regreso al país.