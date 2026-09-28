El mítico reencuentro de Oasis llega a Disney+: cuándo se estrena “Don’t Look Back in Anger” en la plataforma

Luego del estreno mundial en salas que reunió a los fanáticos de Oasis a principios de setiembre, Don´t Look Back in Anger llegará a Disney + el 9 de octubre.

El documental muestra lo que fue el reencuentro del grupo icónico de britpop y algunos de los mejores momentos de la gira mundial Live ´25. Esto también constituyó la reconciliación pública entre Noel y Liam Gallagher, hermanos y líderes de la banda, cuya pelea en 2009 antes de salir a dar un show concluyó en una separación de más de 15 años.

Disney + incluirá contenido inédito, con material adicional de la entrevista que los hermanos dieron en conjunto y las interpretaciones completas de “Wonderwall” y Slide Away” durante la gira.

Dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern, Don´t Look Back in Anger constituye uno de los eventos cinematográficos más importantes del año para los fanáticos del rock. El foco no solo está puesto en lo que ocurre tras bambalinas, sino que además representa una carta de amor hacia todos esos fanáticos que esperaron el reencuentro por más de una década y media.

El estreno del documental vino acompañado del anuncio de una nueva gira de Oasis. Las fechas incluyen a distintas partes de Reino Unido, como los icónicos Knebworth, en Londres, y Slane Castle, en Irlanda.

También tocarán en Barcelona, Roma, París, Ámsterdam, Las Vegas y Boston. Las entradas se vendieron por Ticketmaster y se agotaron en tres días.

Por lo pronto no hay fechas anunciadas para Sudamérica, aunque los fanáticos de esta región no descartan que puedan anunciarlas más adelante. Mientras tanto, podrán revivir lo mejor de Live ´25 a partir del 9 de octubre con Don´t Look Back In Anger.