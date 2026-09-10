Así esta hoy Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata: su pasión por el hockey y su futuro como periodista

Uma, la hija en común del exfutbolista Cristian "El Ogro" Fabbiani y Amalia Granata, se abre paso en el mundo de la vida adulta. A sus 18 años, luego de realizar experiencias académicas en Gran Bretaña y Canadá y egresar de secundaria, hoy está abocada a sus estudios en la carrera de periodismo y a su gran pasión: el hockey.

A pesar de la popularidad de sus padres, la adolescente mantiene un bajo perfil. Durante cinco años estuvo distanciada de su padre e incluso no lo invitó a su fiesta de 15. Su relación fue tan conflictiva que en 2023 cambió su usuario de Instagram y reemplazó ‘Fabbiani’ por ‘Granata’. En una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece) admitió que se sentía “más identificada” con el apellido materno y por “temas familiares” decidió hacer la modificación. Si bien la acción se puede deshacer fácilmente desde la configuración de la cuenta, hasta la fecha no lo hizo. Sin embargo, en los últimos dos años se acercaron y, de hecho, fue él quien reveló que su hija eligió adentrarse en el mundo del periodismo.

“Cómo pasa la vida, mi pequeña Uma. Hoy ya en tu cumpleaños número 18. Te deseo que siempre seas feliz en todo lo que te propongas en tu vida. Papá siempre va a estar apoyándote en todas tus decisiones que a vos te hagan feliz. Sé que se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que amas tanto. Nunca te olvides de que sos mi primer amor”, expresó el exfutbolista en sus redes sociales el 23 de abril, día en el que su primogénita alcanzó la mayoría de edad.

Y es que, además del periodismo, Uma es fanática del hockey y describió a la cancha y a su equipo como su “lugar favorito siempre”. Juega en la primera división del San Carlos Hockey, donde además fue designada con la capitanía del equipo. “Primera siempre del minuto cero. Me dieron mucha confianza. Hay partidos en los que quizás me pongo a llorar o algo y están todas arriba, la verdad que equipazo. Desde la pretemporada, siempre alentándome, dándome confianza para que pueda dar todo en la cancha”, sostuvo Uma en diálogo con ESPN Hockey en 2025 tras un partido y destacó el apoyo incondicional que recibe de todas sus amigas, tanto de las que están dentro de la cancha como de las que la alientan desde afuera.

En diciembre de 2025, Uma recibió su diploma de egresada del colegio secundario y concluyó una de las etapas más significativas de su vida. Toda la familia dijo presente en su ceremonia de graduación: tanto su madre Amalia Granata como su pareja Leonardo Squarzon y su hermanito Roque, como así también ‘El Ogro’ Fabbiani, su mujer Gimena Vascón y sus hermanos Santino y Ámbar. Incluso los ocho se tomaron una foto juntos, a pura sonrisa, lo cual llamó ampliamente la atención, puesto que dio cuenta de que, tras años de disputas y distanciamientos, lograron hacer las paces para acompañar a la adolescente en uno de los días más importantes de su vida.

Foto: Instagram.

“Felicidades, tu amor logró este día tan hermoso para todos. ¡Te amamos!“, escribió la diputada, emocionada por el logro de su hija. “¡A volar, princesa! La vida afuera está llena de problemas, muchas veces solucionables y otras no… es parte. Vas a tener dudas, temores, angustia, alegría, emociones... cosas de la vida, y mamá siempre va a estar para compartirlas, festejar o llorar juntas. ¡Pero que nada te frene! Los fracasos traen sabiduría y experiencia, y a los éxitos los celebraremos juntas, pero nunca renuncies a tus sueños, nunca. No voy a poder evitar que tropieces, pero te voy a sostener si me necesitás. Solo sé que te espera una vida hermosa como vos. Te amo y a volar sin miedo, que esto recién empieza", agregó.

Asimismo, el exjugador también hizo un posteo en Instagram para expresar su alegría. “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. ‘Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia. Me maravilla la mujer en la que te convertiste’. No cambies nunca”, comentó.

La Nación/GDA.