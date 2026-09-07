Litigio por herencia uruguaya de Jorge Lanata: hijas y viuda se enfrentan por precio de su casa en José Ignacio

La casa que el periodista Jorge Lanata tenía en José Ignacio quedó en el centro de las diferencias entre sus herederos. A casi dos años de la muerte del periodista argentino, sus hijas, Bárbara y Lola Lanata, y su viuda, Elba Marcovecchio, buscan resolver el destino de una propiedad cuyo valor se estima en varios millones de dólares, aunque no habría acuerdo sobre el precio al que debería salir al mercado.

El periodista uruguayo Gustavo Descalzi, corresponsal de América TV, reveló que las hijas de Lanata estarían dispuestas a vender la residencia por unos US$ 1,5 millones, mientras que Marcovecchio pretendería obtener US$ 2,5 millones.

La diferencia es considerable y estaría relacionada, entre otros factores, con la necesidad de las hijas del comunicador de conseguir liquidez para hacer frente a compromisos económicos pendientes de su padre.

Según informó FM Gente, fuentes vinculadas al caso señalaron que Bárbara y Lola tendrían interés en acelerar la operación y, por esa razón, aceptarían reducir las pretensiones económicas. Marcovecchio, en cambio, no tendría la misma urgencia y sería partidaria de esperar una oferta más cercana al valor que entiende corresponde al inmueble.

Jorge Lanata. Foto: Darío Batallan

Incluso se habría recurrido a una empresaria del sector inmobiliario para conocer cuál podría ser actualmente el precio de mercado de la residencia. En otro momento llegó a manejarse una tasación próxima a los US$ 3 millones, aunque ese valor podría haber cambiado de acuerdo con la situación actual del mercado.

La propiedad también genera importantes ingresos por alquiler. De acuerdo con lo informado por Descalzi, durante la temporada pasada fue arrendada por unos US$ 50.000.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata. Foto: Captura de Instagram @elbitamarcovecchio.

"Es acá", la casa de Jorge Lanata con obras de importante valor

La casa no sería el único activo relevante que Lanata dejó en Uruguay. En el interior de la residencia se encontraría parte de su colección de arte, compuesta por pinturas y esculturas de considerable cotización. Algunas versiones estiman que esas piezas podrían alcanzar, en conjunto, un valor cercano al millón de dólares.

Lanata mantuvo durante años un vínculo muy cercano con José Ignacio y Punta del Este. La residencia no era únicamente una casa de veraneo: el periodista argentino llegó a instalarse allí durante períodos prolongados, incluso fuera de la temporada estival, y solía recibir a familiares, amigos y personas de su círculo más próximo.

La ubicación del inmueble agrega además una particularidad al proceso de sucesión. Al tratarse de una propiedad situada en Uruguay, su futuro requiere actuaciones en el país más allá del expediente sucesorio que se desarrolla en Argentina.

Fuentes jurídicas consultadas por FM Gente explicaron que la transmisión de un inmueble registrado en Uruguay requiere cumplir con los correspondientes procedimientos sucesorios y registrales locales antes de que pueda quedar formalmente en manos de los herederos y concretarse su eventual venta.

Una de las hijas del periodista, Lola Lanata y su madre Sara Stewart Brown. Foto: La Nación/GDA

Las hijas y la viuda, detrás de la sucesión

Lanata, fallecido a los 64 años en diciembre de 20245, tuvo dos hijas. Bárbara, fruto de su relación con la productora Andrea Rodríguez, trabajó además junto a su padre en diferentes proyectos vinculados a los medios. Lola, la menor, nació de su relación con la artista Sara Stewart Brown.

El periodista se había casado en 2022 con la abogada Elba Marcovecchio, quien también integra el proceso sucesorio.

La residencia de José Ignacio había sido adquirida por Lanata antes de su relación con Marcovecchio. Según la interpretación de fuentes jurídicas recogida por FM Gente, el dinero resultante de una eventual venta terminaría repartiéndose entre los tres herederos, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

Las diferencias actuales tienen como antecedente el fuerte enfrentamiento que Bárbara y Lola mantuvieron con la última esposa de su padre durante la prolongada internación del periodista.

En aquellos meses hubo acusaciones cruzadas respecto del cuidado de Lanata y del manejo de cuestiones personales y patrimoniales. Parte de la disputa llegó incluso al ámbito judicial y se convirtió en uno de los temas de mayor exposición en la prensa argentina durante el delicado estado de salud del comunicador.

Ahora, con la sucesión en marcha, el foco vuelve a estar puesto en el patrimonio.

Jorge Lanata y su hija Lola, cuando era niña. Foto: Instagram @lolitalanata

Jorge Lanata: una fortuna difícil de calcular

Determinar cuánto dejó Lanata es bastante más complejo que sumar el valor de sus propiedades. Luego de su muerte se difundieron numerosas estimaciones sobre su fortuna, aunque hasta el momento no existe públicamente una cifra definitiva que pueda equipararse al resultado del inventario sucesorio.

Durante su extensa trayectoria, Lanata estuvo entre los periodistas más reconocidos y mejor remunerados de Argentina. Creó y dirigió medios, encabezó exitosos ciclos de radio y televisión, produjo documentales, publicó libros y desarrolló numerosos proyectos periodísticos.

Casa de Jorge Lanata en José Ignacio.

Pero los ingresos obtenidos durante su carrera no necesariamente reflejan el patrimonio que conservaba al morir. En una sucesión también entran en consideración cuentas, sociedades, créditos, derechos de autor y propiedades, así como eventuales deudas y obligaciones pendientes.

Mientras esas cuestiones continúan su curso en Argentina, José Ignacio concentra buena parte del capítulo uruguayo de la herencia. Allí permanece una de las propiedades más valiosas asociadas a Lanata y, por ahora, también una diferencia de al menos un millón de dólares entre las cifras que se manejan para concretar su venta.

