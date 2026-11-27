El regreso de Rafael Villanueva a los estudios de Teledoce para brindar una entrevista a Mariano López no fue solamente una oportunidad para repasar los momentos más dramáticos de los últimos 20 meses de su vida. También fue la ocasión elegida por el comunicador para anunciar que proyecta retomar su carrera televisiva en 2027.

Luego de atravesar una prolongada internación por una infección generalizada, que derivó en la amputación de ambos pies y varios dedos de las manos, Villanueva continúa con su proceso de rehabilitación y tiene entre sus principales objetivos volver a trabajar en televisión.

"Claro que quiero volver a hacer televisión. Quiero volver a trabajar. Primero, lo necesito. Yo necesito seguir trabajando, no me puedo jubilar. Cumplo 54 años ahora en diciembre. Pero, aparte, yo quiero volver a trabajar", aseguró en el especial "Rafa Villanueva íntimo", emitido este jueves.

"Esta es mi casa. Yo soy empleado de Canal 12", añadió.

Villanueva mantiene su vínculo laboral con la emisora desde 2005, aunque su presencia en pantalla quedó interrumpida tras el accidente de tránsito que protagonizó el 9 de febrero de 2025 en la ruta 9, en el que falleció un motociclista.

El conductor reconoció que, durante los meses posteriores a aquella tragedia, no se encontraba en condiciones anímicas de retomar su actividad profesional. "Yo no estaba de ánimo para hacerlo. Yo no podía hacer nada. Mi mujer me decía: 'Por favor, hablame'. ¿Qué querían que hiciera?", recordó.

Rafa Villanueva y Mariano López. Foto: Teledoce.

Una nueva etapa televisiva: "Ya no será 'Súbete a mi moto"

El regreso de Villanueva no supondrá una nueva temporada de Súbete a mi moto, el ciclo de entretenimiento con el que recorrió durante años distintos puntos del país, retratando fiestas populares, personajes y costumbres de los uruguayos.

La desgraciada coincidencia entre el nombre del programa y las circunstancias del accidente que protagonizó hace inviable la continuidad de aquel formato. "Obviamente tenía un programa que se llamaba "Súbete a mi moto", tuve un accidente con una moto... a ver, las cosas de la vida", dijo.

En cambio, el comunicador podría encarar una propuesta con otro perfil, más vinculada a las historias de vida y superación, en sintonía con las experiencias que le ha tocado atravesar.

Respecto al proyecto televisivo, no hay un formato definido, aunque Villanueva confirmó que mantiene conversaciones con las autoridades de Teledoce para concretar su retorno. Mariano López le reafirmó al aire que Canal 12 tiene intenciones de volver a contar con él en la pantalla.

Rafa Villanueva. Foto: Teledoce.

"Estamos conversando, estamos viendo. Yo no soy el mismo", expresó, en referencia a los cambios físicos y personales que experimentó y a la necesidad de adaptar su actividad profesional a sus nuevas condiciones.

Ante la insistencia de López sobre lo que los televidentes podrán ver en 2027, Villanueva reafirmó su voluntad de regresar.

"Yo voy a volver el año que viene a hacer televisión al 12", anunció.

Rafa Villanueva. Foto: Teledoce.

Un documental sobre su historia

Otra de las novedades que reveló Villanueva durante la entrevista fue la realización de un documental centrado en su experiencia personal.

El comunicador contó que fueron varios amigos, entre ellos Facundo y Juan Ponce de León, quienes lo convencieron de llevar adelante el proyecto audiovisual sobre los acontecimientos que marcaron su vida en los últimos tiempos.

Villanueva también tuvo palabras de agradecimiento para Conrado Polvarini y Gustavo Rojo, responsables de la productora que estuvo detrás de Súbete a mi moto.

En paralelo a sus proyectos profesionales, el conductor se prepara para regresar a su casa en Punta del Diablo, donde comenzará una nueva etapa junto a su pareja, Cecilia.

"Tengo que quemar etapas. Todavía hay páginas que hay que ir dando vuelta", reflexionó.

Sobre el cierre de la entrevista, Mariano López celebró el anuncio de su compañero con una frase que sintetizó el significado de aquella noche para el canal y sus televidentes.

"Rafa no solamente volvió a La Tele hoy. Regresa a la televisión el año que viene acá, en el 12".