Nahuel One 23 publicó un tema en el que canta que va a "reventar un cajero": está preso por haber explotado uno

El músico uruguayo Nahuel Montero, conocido artísticamente como Nahuel One 23, publicó en sus redes sociales una nueva canción cuya letra incluye una llamativa referencia a la explosión de un cajero automático. "Reventamos un cajero, voy para él y lo exploto", canta en uno de los pasajes del tema, publicado desde su cuenta oficial.

La frase adquiere especial relevancia por el contexto reciente del artista: el pasado 8 de agosto, Montero, de 28 años, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión efectiva por su participación en la explosión de un cajero automático ubicado en la zona de avenida de las Américas y Melchora Cuenca, en Parque Miramar.

En la misma estrofa donde se hace referencia a la explosión del cajero, el artista cuenta que "de chico siempre" le "decían que no" hasta que apareció "con un mazo y un 22". También asegura que quienes lo rodeaban le decían que estaba "loco" antes de que ocurriera lo que anticipaba. La secuencia termina con otra de las frases que se repiten a lo largo del tema: "Los quiero lejos, es que yo no tengo límites".

La canción vuelve sobre esa parte en distintos momentos y la combina con referencias a dinero, vehículos de alta gama y una vida de excesos. "Me dieron uno y con el tiempo se lo dupliqué", canta también, mientras asegura tener a "los menores" preguntándole cómo lo logró. Más adelante aparecen nuevas alusiones a explosiones y a delitos, como cuando dice: "Ella quería un perfume, fui y reventé un San Roque" y "deja que explote".

Hacia el final, el tono cambia hacia una reivindicación de su recorrido personal. Montero canta que en la escuela tenía un rendimiento "bien o bien regular", pero que ahora, haciendo música, parece "hasta profesional". También habla de haber construido su hogar "paso a paso, ladrillo a ladrillo" y de un sueño que finalmente lo lleva a "la tarima y el altar".

Nahuel One23, detenido tras explotar un cajero en Ciudad de la Costa. Foto compartida en Instagram

La condena de Montero fue dictada junto a la de tres ciudadanos chilenos. Los cuatro fueron responsabilizados por los delitos de asociación para delinquir agravada, estrago, tentativa de hurto y receptación. El músico recibió la pena más alta, de 28 meses de prisión, mientras que dos de los extranjeros fueron condenados a dos años y el tercero a 16 meses.

El episodio ocurrió en la madrugada del pasado viernes 7 de agosto, cuando cinco personas llegaron hasta el cajero en una camioneta Citroën Berlingo gris que había sido robada. Según la investigación policial, llevaban un tanque de oxígeno, otro de acetileno, una batería y cables destinados a provocar la explosión.

Sin embargo, el intento de robo no tuvo éxito. Tras la detonación se activó el sistema de seguridad que entinta los billetes, por lo que los delincuentes huyeron sin poder llevarse el dinero.

La Policía inició una persecución que llegó hasta Carrasco. Los involucrados escaparon a pie, corrieron y saltaron muros de distintas viviendas. Luego de aproximadamente una hora y media de rastrillaje, Montero y dos de los ciudadanos chilenos fueron detenidos. Un cuarto integrante fue capturado horas más tarde durante un allanamiento.

Los tres ciudadanos chilenos, de 35, 37 y 44 años, habían ingresado juntos a Uruguay, alquilado una vivienda en Ciudad de la Costa y un vehículo para realizar tareas de inteligencia previas al golpe. Todos contaban con antecedentes penales y dos de ellos ya habían sido vinculados a explosiones de cajeros automáticos.

Según la información difundida por la Policía de Canelones, Montero había tomado contacto con los ciudadanos chilenos durante un viaje a ese país realizado en el marco de su actividad como cantante. El músico, además, ya había sido detenido anteriormente por un delito de similares características y cuenta con cinco antecedentes penales.