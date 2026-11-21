El 2026 podría quedar en la historia del pop como el año de las bodas. Dua Lipa y Taylor Swift ya celebraron sus respectivos matrimonios y ahora todas las miradas están puestas en Miley Cyrus. Según trascendió, la cantante de “Flowers” se casaría con Maxx Morando, baterista con quien está en pareja desde hace varios años, este fin de semana.

A diferencia de otras estrellas que compartieron detalles de sus celebraciones, la ex Hannah Montana mantiene los preparativos en reserva, aunque algunos datos sobre el posible enlace ya comenzaron a circular y despertaron la expectativa de sus fanáticos.

En diciembre de 2025 se hizo público el compromiso de la cantante cuando apareció en la premiere de la película Avatar: Fuego y ceniza, en la cual interpretó la canción “Dream As One”, y lució un anillo de oro y diamantes en el dedo anular de la mano izquierda. Posó en la alfombra roja junto a su pareja y la confirmación de que estaban próximos a dar un gran paso en su relación no tardó en llegar. De hecho, ella misma contó que su novio la sorprendió con la propuesta durante un viaje a Asia.

Ahora, casi un año después, las campanas de boda estarían listas para sonar. Según el medio TMZ, Cyrus y Morando se casarían este fin de semana en el sur de California, de acuerdo con información de fuentes cercanas a la pareja. Un detalle que no se pasó por alto fue que en octubre, durante su presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, la cantante invitó a su pareja al escenario para interpretar juntos “Let’s Get Married” (“Casémonos”), la cual forma parte de su último álbum, Bass Persuades.

Aunque todos los preparativos se llevaron adelante con total discreción, el hecho de que la estrella vuelva a pasar por el altar emocionó a sus fans, quienes esperan con ansias que su ídola decida compartir con ellos las postales de su día soñado.

La relación entre la cantante de 33 años y el músico de 28 se hizo eco por primera vez en noviembre de 2021, cuando ella publicó en Instagram imágenes de ambos en el desfile Love Parade de Gucci y a partir de ahí empezaron a mostrarse juntos cada vez con más frecuencia. En una entrevista con British Vogue en 2023, Cyrus reveló que se conocieron en una cita a ciegas: “Pensé: ‘Lo peor que podría pasar es que me vaya’”. Pero eso no pasó. Apostaron por una vida compartida y se complementaron en la gran pasión que los une, la música.

Esta será la segunda vez que la protagonista de Hannah Montana pase por el altar. El 23 de diciembre de 2018 se casó en una íntima boda en su casa de Tennessee con el actor Liam Hemsworth. La pareja había tenido una relación entre 2009 y 2013, y tras un impasse de dos años, sorprendió a todos al reconciliarse y concretar el matrimonio. Sin embargo, el vínculo duró apenas ocho meses y en 2020 firmaron el divorcio.

La Nación/GDA.