Dua Lipa y Callum Turner se casaron en secreto en Londres y preparan una megafiesta de tres días en Italia

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este domingo 31 de mayo en una ceremonia íntima celebrada en el Old Marylebone Town Hall, en Londres. El enlace se realizó de forma discreta, con la presencia de familiares y un círculo reducido de amigos, días antes de una celebración mayor prevista en Sicilia, al sur de Italia.

A través de las redes sociales se han compartido algunas imágenes de la ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja. La cantante y su flamante esposo lucen muy felices tras su unión.

En las imágenes en mención se puede ver a la intérprete de “Levitating” y “New Rules” con un look inédito: un sombrero ancho, un vestido y unos guantes blancos, mientras que Callum Turner optó por un traje y corbata azul marino.

Según reportes de medios internacionales, la pareja de recién casados fue celebrada por ocho amigos y familiares que los recibieron con confeti a la salida del Registro Civil de Marylebone en Londres. Aún se desconocen mayores detalles de su unión.

Cabe resaltar que esta ceremonia discreta, pero hermosa, se da antes de una segunda celebración que se llevará a cabo en Sicilia, al sur de Italia, durante tres días. Según el medio The Sun, a esta nueva boda asistirán estrellas como Charlie XCX o Tove Lo. "Han alquilado varios recintos enormes para este gran evento con múltiples actividades”, dijo una fuente al periódico británico.

Dua Lipa and Callum Turner officially got married in London, England today! 💍 pic.twitter.com/YibuV5pL5H — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) May 31, 2026

Incluso se han mencionado nombres de invitados de lujo como Elton John, artista con el que Dua Lipa colaboró en 2021 con la canción “Cold Heart”. Aún no se ha filtrado la lista de invitados, pero se espera que la celebración esté colmada de estrellas del mundo del entretenimiento.

Como se recuerda, el compromiso de Dua Lipa y Callum Turner se hizo público en una entrevista de la cantante en junio de 2025, durante la edición británica de la revista Vogue. En aquella oportunidad, la artista compartió su deseo de casarse con el actor. Según se estima, Turner le habría pedido matrimonio durante la Navidad de 2024.

El Comercio/GDA