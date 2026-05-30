De sufrir bullying a conocer a Lady Gaga: la increíble historia de la uruguaya que expondrá su arte en Asia

Si lo piensan, las escenas más mágicas suelen estar en la vereda de lo inesperado. Son regalos benditos que vienen a iluminarnos y nos dan vuelta la vida. Son quiebres. Así lo experimentó Elena Senar —Magenta por su nombre artístico— cuando, hace ocho años, alguien le entregó un ejercicio espiritual y el último día -el 21- su mayor deseo se hizo realidad. Ese 27 de mayo de 2018 la encontró sola en Nueva York, cara a cara con Lady Gaga, su ídola máxima, y fue tan maravilloso como impensado. Desde entonces, esta uruguaya de 38 años decidió ayudar a otros a desbloquear sus sueños y además pintó She can, una obra que luego replicó en chino y que será expuesta en ciudades de Asia y España. Ahora también inaugura una muestra en Montevideo. Es motivo suficiente para conocer su historia.

De niña bailaba disfrazada y dibujaba heroínas. La pintura era su lenguaje y Walcolda, su maestra de tercero de escuela, fue la primera en advertirlo. Le repetía que tenía un don y la hacía pasar al pizarrón para mostrar su talento. Pero ese histrionismo molestaba a varios compañeros en su Rivera natal y Elena Senar padeció mucho bullying. “Rompían y vandalizaban mis dibujos”, relata.

La crueldad vivida en la infancia no fue gratis. La llenó de inseguridades y miedos que aún hoy arrastra, aunque logró empoderarse, y durante varios años apagó su faceta artística.

El reencuentro con su pasión coincidió con su mudanza a Montevideo para estudiar Ciencias de la Comunicación. Eligió la carrera por el peso de la expresión y, en el camino, supo que la creatividad era su verdadero motor.

Primero se anotó en talleres de Sebastián Saez e Ismael Lema y, 12 años atrás, la pintura se transformó en su refugio cuando quedó desempleada. “Me servía para ocupar la mente y como un ingreso. Armé una página de Facebook y empecé a vender”, cuenta.

En ese momento empezó a usar el seudónimo Magenta, que al principio funcionó como un escudo. Ese alter ego la ayudaba a vencer las inseguridades surgidas a raíz del rechazo en la niñez y le permitía crear sin temor. Poco a poco, Magenta se amigó con Elena, terminó fusionándose con su personalidad y quedó únicamente como nombre artístico.

El día que Elena Senar conoció a Lady Gaga en Nueva York.

“Aprendí a escuchar más a las Walcoldas que veían algo bello en lo que hacía. Si lo que hago toca el corazón de una persona, valió la pena”, asegura.

En esa vuelta de página y en la reconstrucción de su autoestima tuvo mucho que ver Lady Gaga. Su mensaje y sus luchas han calado hondo en Elena, que incluso bautizó a su gata en honor a la estrella pop. La admira como artista, pero también porque su fuerza la animó a crear sin miedo. La cantante le enseñó a romper moldes y a permitirse soñar en grande.

Hubo un deseo puntual que le cambió la vida para siempre y hará que lleve una de sus obras por el mundo.

Para comprender esta historia hay que remontarse a mayo de 2018, cuando Elena viajó sola a conocer Nueva York tras hacer un ejercicio de manifestación que alguien le entregó con la promesa de que, en 21 días, un deseo se le cumpliría.

Pidió conocer a Lady Gaga, pero jamás imaginó que algo así podía sucederle. “Ni siquiera vive ahí. Era muy improbable”, dice. Una tarde, luego de recorrer sitios importantes en la vida de su ídola -el apartamento donde había vivido antes de ser famosa y el restaurante de su padre-, su celular explotó. Apenas agarró wifi, vio una catarata de mensajes de sus amigos: le escribían para decirle que Lady Gaga acababa de salir del estudio de Jimi Hendrix e, increíblemente, ella estaba a un par de cuadras.

Se acercó hasta ahí y se encontró a todo su séquito. “La tuve al lado. No pude hablar porque estaba lleno de paparazzis y fans y no quería molestarla. Le toqué el hombro para ver si lograba que me firmara la bandera de Gaga Uruguay, pero no pude. Saqué fotos y filmé videos”, relata entusiasmada.

La emoción fue inmensa y comprendió que cuando uno ansía algo con tantas fuerzas, se cumple. “Basta con abrir una puerta para que los deseos se hagan realidad”, dice. Inspirada en esa experiencia y a modo de agradecimiento, pintó la obra She can —que plasmó en cuadros, monederos, abanicos, cartucheras, totebags, pastilleros y mousepad—.

También aprendió reiki, Registros Akáshicos y tarot para ayudar a desbloquear y expandir la gratitud.

Hay más. En diciembre de 2025 decidió imprimir tarjetas con el ejercicio que le cayó del cielo para repartirlo y acercar esa potente herramienta a otros. Le han dicho que surtió efecto.

Hoy trabaja en el área comercial de una empresa de software y cursa quinto año de Bellas Artes. Ansía que el arte ocupe cada vez más espacio en su vida para poder enviar mensajes con impacto. “Quiero usar ese súper poder”, dice.

El jueves 4 inaugura Magenta Power Explosición en la Casa de la Cultura Afrouruguaya y podrá visitarse todo el mes. Propone una explosión de brillantina, color y ruido pop, y presenta dos nuevas series: Popteveo —que revaloriza elementos icónicos de Montevideo— y No Disc, con reversiones de tapas de discos clásicos del pop, desde Madonna y Lady Gaga y Dani Umpi.

El vernissage del 4 incluye una “alfombra magenta” donde invita a vestirse con colores vivos, prendas extravagantes y sin miedo al ridículo. “Así veo mi arte y me gusta que sea parte”, explica.

En abril expuso en Florianópolis y pronto la versión en chino de She can será parte de una muestra itinerante con obras de 100 artistas de todo el mundo que recorrerá Asia y España. El Ministerio de Educación y Cultura la declaró de interés y busca más apoyo para poder viajar. “Es la oportunidad de encontrar otras Walcoldas que hablan otros idiomas”, cierra.