"Mi vida a cambio de un reloj": el dramático relato del actor Keegan Allen tras violento asalto en Los Ángeles

Keegan Allen, el actor conocido por su personaje de Toby Cavanaugh en la serie Pretty Little Liars, fue víctima de un violento hecho de inseguridad en Los Ángeles, California. Delincuentes lo abordaron y amenazaron de muerte con un arma de fuego para robarle su reloj, y terminó hospitalizado por una herida en la cabeza.

Durante la noche del jueves 8 de octubre, el actor de 37 años apareció en sus redes sociales con el rostro cubierto de sangre. Fue abordado por dos delincuentes enmascarados afuera del Laurel Supply, un supermercado de Santa Monica Boulevard, West Hollywood. "Acaban de robarme el reloj. Estos dos hombres me golpearon en la cabeza y me apuntaron con un arma y un cuchillo y después se escaparon. Se llevaron mi reloj, maldita sea", expresó en el video que grabó instantes después del hecho.

Se lo pudo ver abatido y confundido, con sangre que se extendía desde la frente hasta el cuello y las manos. Acompañó el relato con imágenes de una de las cámaras de seguridad que registró el momento en el que estaba junto a su camioneta y fue abordado por dos delincuentes encapuchados y enmascarados que, tras golpearlo y robarle el reloj, huyeron corriendo del lugar.

“West Hollywood ya no es seguro. Fui víctima de un robo a punta de pistola y cuchillo a manos de dos jóvenes que amenazaron con matarme por mi reloj... ¡Y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida a cambio de un reloj”, escribió Allen en el posteo que hizo en Instagram, red social en la que acumula más de ocho millones de seguidores.

En este sentido, dijo que próximamente dará más detalles de lo ocurrido y explicó que están a la espera de las cámaras de seguridad de la zona y de cualquier información que se pueda conseguir sobre el hecho para “localizar a estos peligrosos criminales”. “Que Dios los bendiga”, sentenció.

En cuanto al hecho, la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles le detalló al medio estadounidense TMZ que los delincuentes le pidieron la entrega de un reloj y una pulsera y uno de ellos lo habría golpeado en la cabeza con la culata del arma de fuego antes de huir.

Los paramédicos arribaron al lugar y atendieron a Allen por una laceración en la cabeza, pero no fue necesario trasladarlo al hospital. Sin embargo, a través de los comentarios de la publicación, el actor reveló que finalmente decidió acercarse al centro médico por temor a haber sufrido una conmoción cerebral.

El actor de 37 años saltó a la fama en 2010 gracias a su participación en la serie juvenil Pretty Little Liars, protagonizada por Lucy Hale, Troian Bellisario, Shay Mitchell, Ashley Benson y Sasha Pieterse, basada en la saga escrita por Sarah Shephard. En los últimos años hizo participaciones especiales en las series Major Crimes y What/If y protagonizó las cuatro temporadas de Walker.

Este año tuvo una participación en la serie The Rookie y recientemente el sitio Deadline anunció que es uno de los protagonistas de la película Small Talk, la ópera prima del director Vincent Young, sobre una banda de rock de Los Angeles en la década del 70. Si bien el rodaje ya concluyó, hasta el momento no hay fecha de estreno.

La Nación/GDA