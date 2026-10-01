Estrenos de cine del 1° de octubre: suspenso y comedia de Hollywood, miedo a las alturas y una islandesa

El estreno más importante parecería ser el de Digger pero hay más películas para renovar una cartelera de cine que se prepara para la temporada de premios.

Uno es Verity: la sombra de un engaño, un drama de suspenso adaptado de una novela de Colleen Hoover y que tiene un elenco estelar: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Harnett.

Johnson es Lowen, una escritora con problemas económicos que recibe la oportunidad de terminar la exitosa saga de la famosa autora Verity Crawford (Hathaway), quien queda en coma después de un accidente. Lowen se instala temporalmente en la mansión de los Crawford, y encuentra un manuscrito secreto de Verity que contiene revelaciones perturbadoras sobre su familia y su esposo (Hartnett). Dirige Michael Showalter (la interesante The Big Sick).

También se estrena Relajadas y muy peligrosas que como indica el título es una comedia sobre “tres amigas se van a pasar el fin de semana a un spa, pero la estancia se convierte en un caos cuando se les une otra amiga, muy fiestera”, según la sinopsis oficial. Ellas son Anna Faris, Isla Fisher, Leslie Mann y Michelle Buteau.

Dirige Jon Lucas y Scott Moore, quienes habían pergeñado la saga, algo similiar, de El club de las madres rebeldes.

Hablando de sagas, también se estrena Vértigo 2: Punto muerto, una película no recomendados para acrófobos: unos muchachos quedan varados en un imposible acantilado tailandés.

Y en Cinemateca Uruguaya se exhibe El amor que permanece del islandés Hlynur Pálmason (el de Godland) sobre la separación de una pareja contado en un tono pausado propio del director.