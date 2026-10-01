Los secretos de "Digger" la película que reúne a Tom Cruise y Alejandro González Iñarritu y aspira al Oscar

Con información de El Universal/GDA, El Mercurio/GDA y EFE

Ha sido promocionada como la esperada primera colaboración entre uno de los principales cineastas latinoamericanos trabajando en Hollywood y una de las máximas estrellas del cine estadounidense.

“Nunca, jamás había leído un guion como este. Nunca había visto una película como esta tampoco”, asegura Tom Cruise, en un encuentro virtual con prensa internacional desde Ciudad de México, refiriéndose a Digger, la sorprendente película del mexicano Alejandro González Iñárritu (Oscar a mejor director por Birdman y El renacido), que se estrena hoy en salas locales.

Trata sobre el empresario petrolero Digger Rockwell (Cruise muy caracterizado), quien no solo es increíblemente adinerado, sino que también está conectado con las principales figuras del gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente Compson (John Goodman), a quien maneja como quiere. Viviendo y trabajando desde su fastuosa mansión, cuidando a su gato moribundo e ignorante de lo que sucede en el mundo, sus problemas comienzan cuando una de sus plataformas de extracción de petróleo explota, causando una crisis ambiental que amenaza con acabar con el planeta.

“Es una ‘disaster movie’, pero el desastre somos nosotros”, reflexiona Iñárritu. “La forma en que manejamos y nos peleamos contra la realidad, la forma en que contamos nuestras historias para justificarnos, para poder lograr nuestros intereses a pesar de los demás”.

Cruise aborda acá su rol más grandilocuente (que incluso ya figura en la carrera por el Oscar a Mejor Actor), recordando en momentos la intensidad de su personaje de Magnolia (1999) y en otros la humorística exageración del de Una guerra de película (2008).

“Nunca había leído un personaje así y mucho menos había tenido el privilegio de interpretarlo en el cine”, dice el actor. “Fue algo hermoso y solo puedo agradecer por eso a Alejandro”.

En el elenco también están Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg y Emma D’Arcy.

Digger es el regreso de Iñárritu después de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (2022), de corte semiautobiográfico y surrealista en la que exploró su experiencia como mexicano en Estados Unidos y su relación de amor/odio entre ambos países.

La película es el regreso de Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki a un proyecto de Iñárritu desde El renacido, y se nota: está filmada en formato VistaVision.

Digger —recibida con opiniones críticas divididas— es un proyecto que ronda a Iñarritu hace más de 10 años. En la filmación de El renacido comenzaron a encontrar condiciones distintas a las previstas en algunas locaciones debido a cambios de temperatura. Una diferencia aparentemente mínima podía modificar por completo un escenario que debía estar cubierto de hielo o nieve.

“Lo que a veces no entendemos es que un solo grado de temperatura es la diferencia entre una locación que esperábamos que hubiese hielo o nieve y que estuviera todo planeado para eso”, explicó. “Un solo grado hace que sea hielo o agua”.

Aquella experiencia coincidió con las noticias sobre el derretimiento del Ártico y las conversaciones alrededor de las posibilidades comerciales que podían abrirse con nuevas rutas y zonas de extracción. “Decía: ‘Qué locura’. Ver que este hielo derritiéndose es una oportunidad de negocio”, recordó.

Tom Cruise en la premiere de "Digger" en Los Angeles. Foto: VALERIE MACON/AFP fotos

De esa contradicción comenzó a surgir la posibilidad de construir un personaje incapaz de reconocer las señales que le presenta la realidad y dispuesto a imponer su propia narrativa sobre los demás. González Iñárritu señala que esta película plantea temas muy serios, “que todos los días estamos viendo con un tono satírico, absurdo, manejado por la gente que lo está haciendo”.

El problema creativo fue entonces encontrar una manera de seguir hablando del presente sin convertir la película en un comentario sobre un acontecimiento político específico.

“Fue muy angustiante. Era como estar haciendo un documental del futuro”, reconoció aunque no le interesaba hacer un comentario político de algo; me interesaba hacer una observación de la especie humana”.

Aunque Digger mezcla comedia, desastre, sátira, absurdo y espectáculo, Iñárritu considera que esa combinación no está demasiado alejada de la manera en que actualmente se consume la realidad. “Solamente viendo la televisión y las noticias: exactamente así. Ese es el mundo que estamos viviendo”, dijo.

Para el realizador, los acontecimientos graves conviven todos los días con discursos absurdos y narrativas contradictorias, una sensación que buscó trasladar a la película.

“Parece una locura colectiva la que estamos viviendo, de tantas narraciones y tantos chistes”, señaló.

En su opinión, Digger refleja esa parte absurda, urgente y humana.

“Creo que nos podemos reconocer como los personajes de la película, se reconocen o están intentando reconocerse en esa historia que está sucediendo. Pienso también que esta película es para la generación joven, para que tomen en cuenta lo que hicimos los baby boomers. Hicimos un desastre y estamos heredando esto”.

En todo caso, la historia de Digger Rockwell representa solo una de las capas de la película. Hay otra, una que debe ser descubierta por el espectador (un mensaje antes del inicio de la exhibición solicita al espectador respetar la sorpresa), pero que expande los temas del filme más allá de los ecológicos. Digger es también una película sobre familia, sobre el poder de la interpretación y sobre cómo el legado puede incluso resistir el fin del mundo.

