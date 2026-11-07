El fuerte insulto de Luis Vitette a Robertito Funes durante su cobertura en Uruguay por la llegada de León XIV

Luis Vitette volvió a generar repercusiones en redes sociales con un duro descargo contra el periodista argentino Robertito Funes Ugarte, a quien cuestionó por su comportamiento durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Montevideo.

A través de su cuenta de X, Vitette relató una situación que, según contó, presenció mientras esperaba el paso del pontífice. De acuerdo con su versión, el periodista habría empujado a unas jóvenes y se habría adelantado entre las personas que llevaban horas esperando para ver al papa.

Veía el paso del Papá y un periodista argentino empujo a unas chicas y se metió adelante de todos los que estaban hace horas. Una chica le dijo "no dejaste ver a nadie te colate adelante" y el dijo -lo vimos nosotros que es lo importante- que puto asqueroso este @FunesUgarte — Luis Mario Vitette 👌 (@luisvitette) November 6, 2026

"Una chica le dijo: 'No dejaste ver a nadie, te colaste adelante’' y él dijo: 'Lo vimos nosotros, que es lo importante'", escribió Vitette, antes de lanzar un insulto contra el comunicador: "¡Qué puto asqueroso este @FunesUgarte!".

El exdelincuente también cuestionó la relación del periodista con la comunidad gay y sostuvo: "Después se preguntan por qué no lo quieren en la comunidad gay, lo desprecian, es por estos gestos de seudograndeza que lo desenmascaran como lo que dije en el otro posteo y no reiteraré".

Vitette amplió su crítica en otra publicación en la que mencionó a la señal LN+, para la que trabaja Funes Ugarte, y cuestionó que episodios como el que describió terminen perjudicando la imagen de los argentinos en el exterior.

"Después dicen que a los argentinos no los quieren en el exterior y eso es falso, es solo por estos personajes repugnantes como @FunesUgarte que dejan mal parados con su soberbia", escribió. Y cerró con una frase provocadora: "Recuerden el dicho: 'Donde hay puto hay puterío'".

Luis Mario Vitette. Foto: @luisvitette

La visita de León XIV a Uruguay tuvo este viernes uno de sus momentos centrales en la Plaza Independencia, donde el pontífice pronunció su primer discurso en el país ante el presidente Yamandú Orsi, autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil. En su mensaje, llamó a poner la dignidad de las personas y el bien común en el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales. También destacó la trayectoria democrática uruguaya y abordó desafíos como el acceso a la salud y la educación, las condiciones laborales, el avance de la inteligencia artificial y la protección de los recursos naturales para las próximas generaciones.