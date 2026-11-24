Lucas Sugo conmovió a sus seguidores al compartir un video en una historia de Instagram en el que se lo veía tocando la guitarra y entonando "Pescador de hombres", la canción que le cantó a capela al papa León XIV durante la vigilia en el Estadio Centenario y que cautivó tanto al pontífice como al público con su dulce voz e interpretación.

Pero la sorpresa fue mayor por la decisión de abrir su corazón y compartir una intimidad vinculada al momento más doloroso de su vida, tras la muerte de su hija Flor, a los 23 años, a causa de una enfermedad oncológica.

"Después de un largo tiempo volví a tocar la guitarra y a cantar en casa", escribió el cantautor. Y agregó, en una dedicatoria que emocionó a su comunidad: "Sé que estás feliz con eso, mi Flor amada".

La fe ocupa un lugar muy importante en la vida de Lucas Sugo, que se ha referido públicamente a su vínculo con Dios y a la espiritualidad como un sostén en momentos difíciles. Por eso, cantarle al papa León XIV durante su visita a Uruguay tuvo un significado muy especial para él.

Después de interpretar "Pescador de hombres" a capela en el Centenario, el músico saludó al santo padre e intercambió unas palabras con él. Más tarde, en una entrevista con Telemundo (Canal 12), no pudo contener las lágrimas al recordar el encuentro: "Es una de esas noches que uno va a guardar por el resto de la vida en el corazón", expresó.

Desde el fallecimiento de su hija, Sugo ha compartido en distintas ocasiones reflexiones sobre el duelo, siempre con mensajes de fe y esperanza. También se tomó un tiempo para estar con su familia y transitar la pérdida antes de retomar su actividad artística.

Florencia y Lucas Sugo.

El regreso a los escenarios se concretó el 2 de octubre, durante una presentación en el Club San Carlos de Colonia. Durante la Expo Melo, en uno de sus primeros shows después de la muerte de Flor, se refirió a la importancia de seguir adelante a pesar del dolor.

“Seguir, a pesar de los pesares porque de eso se trata la vida, de seguir a pesar de los pesares”, expresó durante el espectáculo.

Por esos días también había contado que estaba retomando de a poco su actividad en redes sociales. "Sé que esto es importante para la carrera. Pero es todo de a poco, de forma gradual. Sé que me entienden", había explicado.

Ahora, con una guitarra entre las manos y una especial canción que volvió a interpretar en la intimidad de su hogar, el músico compartió un pequeño pero significativo paso en ese camino. Y eligió dedicárselo a su hija.