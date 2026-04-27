Las bromas de un noticiero argentino por la nueva montaña rusa del Parque Rodó: "Pueden ir escuchando a Drexler"

El noticiero argentino Telenueve, de Canal 9, dedicó un segmento con tono humorístico a la nueva montaña rusa del Parque Rodó de Montevideo, que en los últimos días se volvió viral en redes sociales por su presunta baja velocidad en comparación a atracciones similares en otros parques del mundo.

Durante la emisión, el periodista Alexis Puig presentó las imágenes del juego recientemente inaugurado mientras comentaba: "Se inauguró la nueva montaña rusa en Montevideo. Ahí está, pintada con los colores patrios. Esa es la montaña rusa que ahora Uruguay puede mostrar al mundo".

A medida que avanzaba el informe, Puig interactuó con sus compañeros en el estudio y les preguntó si se animarían a subirse. Ante la negativa, respondió: "No es tan brava. Tiene un pequeño rulito. Yo me he subido a montañas rusas extremas". Luego remarcó que la atracción no le parecía "extrema" y sumó con picardía: "Podés ir escuchando a Jorge Drexler ahí. El rulo es chiquitito. Podés ir tomando mate. No tiene nada de extraordinario en cuanto a velocidad. No tiene ningún giro extraño. Es cortita".

El informe también destacó que la montaña rusa se encuentra en un "lugar emblemático" de la capital uruguaya, como el Parque Rodó, y mencionaron su cercanía con la cancha de Defensor Sporting. Para cerrar el segmento, Puig felicitó a Uruguay: "Bravo, hermanos", exclamó.

Montaña Rusa del Parque Rodó. Foto: @realtimerating

La montaña rusa se inauguró el domingo 19 de abril. La flamante atracción dispone de seis vagones, cada uno con espacio para dos personas, por lo que puede transportar hasta 12 pasajeros en cada recorrido.

Enseguida, la montaña rusa fue blanco de bromas en Twitter : "¿Cuándo sacan la maqueta y ponen la de verdad?", "la montaña rusa que pidieron en Temu", "colina rusa" fueron algunos de los comentarios que circularon en la red social por la presunta baja velocidad y escueto recorrido del juego.