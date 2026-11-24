Las integrantes de Azúcar Moreno, uno de los dúos más reconocidos de la música española de los 90, generaron tal revuelo con sus recientes declaraciones que tuvieron que salir a aclarar que todo había sido una broma.

Todo comenzó cuando Encarna y Toñi Salazar, que alcanzaron la fama con éxitos como “Mambo”, “Ven, devórame otra vez” y “Solo se vive una vez”, participaron del podcast Kapra Diner y revelaron algo que, supuestamente, habían mantenido oculto durante casi cuatro décadas.

Todos estos años, el público había conocido a “las hermanas” Salazar, quienes provenían de una familia de tradición musical y habían comenzado su carrera desde muy pequeñas cuando les hacían los coros a sus hermanos, los integrantes del grupo Los Chunguitos. Por unas horas, todo esto pareció mentira, ya que ellas aseguraron que su historia era muy distinta en realidad; sin embargo, tras la repercusión de sus palabras tuvieron que salir a aclarar sus dichos y a poner todo en su lugar.

“Nosotras no somos hermanas”, confesó Toñi. Ante la sorpresa del presentador Valgardi, Encarna explicó: “Nosotras esto jamás lo hemos dicho. ¿Sabes qué pasa? Que la gente se va a llevar una decepción muy gorda".

“No, pero ya es hora”, interrumpió la mayor del dúo mientras confirmaba que su parentesco era una farsa comercial. “Llevamos cuarenta y tanto años en la música. La gente nos conoce como las hermanas Azúcar Moreno, pero todo eso es mentira”, dijo.

“Pero entonces, ¿quién es hermana de Los Chunguitos?”, preguntó el conductor sin poder creer lo que escuchaba. Tras asegurar que ninguna lo era, las cantantes dieron detalles de su vínculo con los intérpretes de “Me quedo contigo”. “Nosotras nos asociamos con Los Chunguitos, éramos fans de ellos. Íbamos y hacíamos los coros con ellos pero en realidad familia no somos”, advirtió Toñi, que a los 12 pisó por primera vez un estudio de grabación para hacer los coros de “Me sabe a humo”.

Azúcar Moreno hablan sobre lo que hay detrás de su carrera musical No son hermanas, pero para impulsar su carrera firmaron un contrato 📝😨 https://t.co/OF1kn1Z20x — Kapra Diner (@KapraDiner) November 22, 2026

Sobre los motivos por los cuales decidieron hacerse pasar por hermanas a lo largo de estas casi cuatro décadas de carrera, Encarna contó: “Cuando nosotras nacimos como dúo, nos dijeron que tenía que ser de esa forma”. Y enseguida, su compañera dio más detalles: “Dijimos: ‘Bueno, decimos que somos hermanas y ya está pero, en realidad, somos amigas’”, agregó.

Tras contar que eran “conocidas” de la infancia, las españolas advirtieron que no se parecen en nada, ni física ni emocionalmente. “No tenemos nada en común, y en personalidad tampoco. Y es por eso, porque nosotras realmente lazos sanguíneos no tenemos ninguno”, admitió Encarna.

Sin poder salir de su asombro, el creador del podcast donde los famosos comparten una cena mientras se confiesan, insistió: “Pero, ¿el apellido Salazar es inventado? “Es que no nos llamamos Salazar tampoco”, contestaron casi a dúo mientras revelaban su verdadera identidad: “Yo me llamo Silva”, dijo Encarna mientras Toñi anunciaba que su verdadero apellido era Molina.

Un día después de que sus explosivas declaraciones se volvieran virales, las intérpretes de Azúcar Moreno tuvieron que retractarse y contar la verdad.

“Entramos en el juego por divertirnos y porque nos lo pidieron”, explicaron Encarna y Toñi Salazar en el programa Y ahora Sonsoles. “No pensábamos que la gente se lo iba a creer”, reconocieron.

Asimismo, afirmaron que, efectivamente, también son hermanas de Los Chunguitos, “aunque no nos parezcamos”.

La Nación/GDA.