La conmovedora reflexión de Lucas Sugo sobre el duelo por su hija Flor y a qué se aferra para seguir adelante

En una entrevista exclusiva con el medio argentino La Voz, Lucas Sugo habló del duelo que atraviesa tras la muerte de su hija Florencia, quien falleció en agosto, a los 23 años, a causa de una enfermedad oncológica, y compartió la enseñanza que intenta llevar consigo en esta nueva etapa.

“Estoy en proceso. De a poco voy tratando de asimilar esto de vivir el duelo del lado más importante de la aceptación y de saber que hay que seguir”, expresó el músico, que retomó su actividad artística el pasado 2 de octubre con un show en Colonia rodeado del amor de sus fanáticos, después de hacer una pausa para transitar la pérdida junto a su familia.

El cantante suele compartir mensajes positivos y esperanzadores, incluso en los momentos más difíciles. En medio del dolor, Sugo procura aferrarse a una de las lecciones que, según contó, le dejó su hija: la importancia de vivir el presente y no permitir que las preocupaciones cotidianas opaquen los motivos para disfrutar de la vida.

“Es tan importante transmitirle a la gente lo fundamental de encarar la vida hoy, de vivirla hoy, de sacarle el jugo hoy”, señaló. En ese sentido, invitó a relativizar aquellas situaciones que generan estrés y angustia, para que no terminen quitándole espacio a los momentos felices. “Siempre, todos los días tenemos razones para sonreír a pesar de los pesares”, reflexionó.

El cantante destacó que esa mirada es uno de los principales aprendizajes que le dejó Flor, a quien recordó con amor. “Me quedo con esa enseñanza tan grande que me dejó mi hija amada y que la tengo presente: hay que seguir a pesar de los pesares”, afirmó.

Florencia y Lucas Sugo.

Lejos de plantear que el dolor desaparece con el paso del tiempo, Sugo habló de la posibilidad de aprender a convivir con él y, aun así, encontrar motivos para ser feliz. Se trata de una certeza a la que intenta aferrarse en este proceso, pero que también quiso compartir con quienes atraviesan situaciones difíciles.

“Hay una certeza de la que trato de abrazarme y transmitirle a la gente: se puede convivir con dolores porque hay que aceptarlos, y se puede ser feliz”, sostuvo. Y cerró con una profunda reflexión que resume su mensaje: “Vos podés tener una vida feliz con mochilas tristes en tu corazón”.