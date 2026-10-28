Matthew Perry: la fama mundial, las adicciones y los secretos que revela la docuserie que estrenó Netflix

"Dios, puedes hacer conmigo lo que quieras, pero, por favor, hazme famoso”. Matthew Perry dijo esa frase cuando todavía era un joven actor que buscaba abrirse camino en Los Ángeles. La fama llegó con Friends, la sitcom que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos y queribles de la televisión, pero no terminó con los problemas que arrastraba fuera de cámaras.

El de Matthew Perry, la docuserie de tres episodios de una hora que llegó a Netflix, repasa la vida del actor, sus vínculos familiares, sus intentos de superar las adicciones y las circunstancias que rodearon su muerte, ocurrida el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. El título de la docuserie es un homenaje al nombre de cada episodio de la serie que lo lanzó a la fama.

Dirigida por Mary Robertson, la producción reúne testimonios de familiares, amigos y personas que acompañaron a Perry durante su recuperación, además de imágenes de archivo y grabaciones del propio actor. Una de las voces centrales es la de Mia Perry Bowick, su media hermana, que habla por primera vez ante las cámaras sobre su hermano. “He aprendido a sostener la gratitud y el duelo al mismo tiempo”, dice.

El actor detrás de Chandler Bing

Durante diez temporadas de Friends, Perry interpretó a Chandler Bing, un personaje que utilizaba el humor para salir de situaciones incómodas y disimular sus problemas. El actor encontraba similitudes entre ambos. En un audio incluido en la serie, recuerda que, cuando leyó el guion, sintió que Chandler se parecía mucho a él: era alguien que intentaba distraer a los demás de lo miserable que se sentía haciendo chistes.

La docuserie también recuerda cómo la enfermedad de Perry se mezclaba con su trabajo. Durante la grabación del episodio de la boda de Chandler y Monica, interpretada por Courteney Cox, en la séptima temporada, su familia estuvo presente mientras el actor entraba y salía de tratamientos de rehabilitación.

Entre las anécdotas que recupera la serie también aparece una con Bruce Willis, quien participó como invitado en Friends después de perder una apuesta con Perry. Ambos habían protagonizado la comedia Mi vecino el asesino, de 2000. Willis creía que la película sería un fracaso y Perry apostó a que tendría éxito. Como perdió, apareció en la serie, y terminó llevándose el Emmy a mejor actor invitado en una comedia.

Imagen de la serie "Friends". Foto: Archivo. NBC/NBC via Getty Images

El inicio a su adicción

La docuserie sitúa el comienzo de la dependencia de analgésicos en una lesión que Perry sufrió durante el rodaje de Un impulsivo y loco amor, la película de 1997 que protagonizó junto a Salma Hayek.

En una pausa de la filmación, Perry utilizó una moto acuática y terminó lastimándose. Un médico le recetó pastillas para el dolor. “Sentí una euforia increíble. ¿Por qué no iba a tomar más?”, dice en una grabación.

Lo que comenzó con una medicación terminó en una lucha de décadas, con tratamientos, períodos de abstinencia y varias recaídas.

En 2018, el actor sufrió una perforación intestinal y una infección generalizada que lo dejaron en coma. En otro testimonio recuperado por la producción, contó que los médicos le dieron 2% de posibilidades de sobrevivir aquella noche.

Su hermana fue designada apoderada para tomar decisiones médicas mientras él permanecía internado. “Sentí una ansiedad y una presión enormes”, dice su hermanastra sobre aquellos días.

El amigo que ayudaba a otros

Perry también encontró tiempo para ayudar a otras personas que atravesaban problemas de adicción. Tim Harrington, uno de sus amigos, cuenta que se conocieron en una reunión de recuperación en 2001. Durante una época asistían juntos cada mañana a un encuentro de Alcohólicos Anónimos y escuchaban “Drops of Jupiter”, de Train.

En una ocasión, Harrington llamó al actor cuando estaba a punto de recaer y se preparaba para vivir en su automóvil. Perry le ofreció quedarse en su casa. “Puedes ir a buscar tus cosas, pero te vienes a vivir conmigo”, le dijo. “Me salvó la vida”, dice Harrington.

Imagen de la serie "Friends". Foto: Archivo. Foto: Archivo

En 2022, Perry publicó sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, en las que contó su experiencia con las adicciones. Para Bowick, el libro llegó en un momento en el que su hermano parecía estar mejor. “Era lo más feliz que lo habíamos visto”, recuerda.

Después de la reunión de Friends de 2021, sin embargo, Bowick empezó a pensar en la adicción como una enfermedad que podía terminar con la vida de su hermano. También aprendió que acompañarlo no significaba que pudiera controlar lo que le sucedía.

La investigación por su muerte

Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. La autopsia determinó que murió por los efectos agudos de la ketamina.

El tercer episodio de la docuserie sigue la investigación federal que reconstruyó cómo el actor obtuvo la sustancia. Perry había comenzado a utilizar ketamina en un contexto clínico y después buscó nuevas fuentes de suministro.

Matthew Perry. Foto: Archivo. Foto: Instagram @mattyperry4

La investigación involucró a los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez, a Jasveen Sangha, señalada como la proveedora de la ketamina, y a Erik Fleming, que actuó como intermediario. También quedó implicado Kenny Iwamasa, asistente personal de Perry, que obtuvo y administró la sustancia.

El caso derivó en condenas penales para los implicados. Bowick decidió asistir a las audiencias judiciales, y encontró en ellas una forma de empezar a procesar la tragedia ocurrida. La docuserie incorpora esa dimensión judicial a la historia familiar y muestra cómo la búsqueda de responsabilidades se sumó al duelo que estaban atravesando.

La docuserie termina con “Rainbow Connection”, la canción favorita de Matthew Perry, interpretada por la Rana René en Los Muppets. Y después de recorrer su ascenso a la fama, sus problemas de adicción y las circunstancias de su muerte, queda el recuerdo del hombre que hizo reír a millones, aunque no siempre pudo encontrar alivio para su propio sufrimiento.