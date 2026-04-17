La canción uruguaya que conectó a Yankelevich con su hija Romina Yan a pocos días de su fallecimiento: "Era ella"

Gustavo Yankelevich abrió su corazón y relató una conmovedora anécdota mística con su hija Romina Yan. En una entrevista íntima con el periodista José Del Río para La Nación, el emblemático productor recordó el día que logró confirmar que ella seguía conectada con él días después de su fallecimiento.

Durante la charla, Yankelevich confesó que, aunque percibía la presencia de su hija, convivía con la incertidumbre lógica de la pérdida. "Yo ya sabía que estaba (Romina), pero no tenía la posibilidad de conectarme. Yo tenía señales, pero siempre tenía la duda: ¿es algo que me creo yo o es realmente ella?" admitió con los ojos vidriosos.

Fue entonces que narró una anécdota específica que ocurrió un domingo por la tarde junto a su mujer, Rosella Della Giovampaola, mientras salían de un almuerzo. "Íbamos en el auto y ella odia que yo haga zapping de radio, pero yo no podía detener mi mano. Empecé a buscar y no encontraba nada hasta que finalmente sonó este tema en Radio Continental", recordó. La canción en cuestión era un clásico de la música uruguaya: Si me voy antes que vos de Jaime Roos.

La reacción de su pareja ante la melodía fue inmediata y silenciosa. "Ella miraba para adelante y yo la veía de reojo para ver si me miraba. En la mitad del tema la toqué y ella me miró con lágrimas. Le pregunté '¿Romina?', y me respondió 'Romina'. No teníamos dudas de que era ella", relató Yankelevich sobre aquel instante de revelación compartida.

Buscando una explicación a lo que acababa de vivir, el productor contactó al director de la emisora y le preguntó el nombre del tema que había sonado y quién lo interpretaba. Sin embargo, la respuesta del directivo lo descolocó: "Me respondió: ‘Nosotros no pasamos música, te equivocaste de radio'".

Gustavo Yankelevich junto a su hija Romina. Foto: archivo

Ante la insistencia de Yankelevich, quien estaba seguro de la hora y la frecuencia, el director consultó con el musicalizador de la radio. La confirmación llegó horas después y fue contundente: "Si me voy antes que vos de Jaime Roos, el único tema que pasamos en el día".

Ante el asombro del periodista Del Río, que calificó el hecho como "increíble", Yankelevich cerró con una convicción absoluta. "No era increíble, era ella. No existen las casualidades. Me lo pasó ella". Y completó en relación al episodio: "Me sentí bien, me sentí mejor".