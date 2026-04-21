"Hay gente muy atrevida": el fuerte descargo de la uruguaya Evitta Luna tras polémica por su pase de Olga a Luzu

Este martes fue un día especial para Uruguay en el streaming argentino, por la inesperada presencia de Luana en el programa Nadie dice nada, de Luzu, al que llegó para sorprender a su compatriota y amiga Evitta Luna, quien acaba de integrarse al canal a poco tiempo de haberse bajado del proyecto de Olga.

El pase de Evitta Luna de un frente del streaming a otro ha generado repercusiones de todo tipo en las redes sociales, sobre todo porque había asegurado que iba a dedicar su año a desarrollar su faceta de actriz, que es su verdadera vocación. Iba a continuar estudiando y a trabajar en proyectos vinculados a ese oficio. Pero finalmente se integró al programa semanal PLP, que completan Flor Jazmín, Anita Espósito y La Joaqui.

La comunidad de Luzu la recibió de brazos abiertos, pero desde los seguidores de Olga hubo críticas, según reconoció hoy la propia Evitta Luna en Instagram, donde se pronunció respecto a este giro en su carrera.

"Paso por aquí para agradecerles por los mensajes tan hermosos que me están mandando los uruguayos por lo de Luana. Nada, se está dando algo muy hermoso en Luzu que a mí me tiene muy sorpresa (sic). Estoy muy contenta, estoy pasando muy bien. Estoy muy contenta, realmente. Eso, no he descansado mucho. Estoy con la voz bastante arruinada. Supongo que [en] estos días ya descansaré", contó a través de una breve serie de historias de Instagram.

Pero el tono cambió cuando se refirió a otro aspecto de su presente. "Hay gente muy atrevida, que ya me da gracia, la verdad, es como que ya no me lo tomo personal, pero hay mensajes un poco atrevidos por mi pase de Olga a Luzu", aseguró.

"Yo amo Olga, chicos, estuve mucho tiempo ahí, todos los días, en un [programa] diario. Yo no le debo explicaciones a nadie, a la gente con la que me tuve que explicar o conversar ya lo hice, entonces estoy tranquila. Preocúpense e indígnese por cosas que valgan la pena. No sé, hay tantas cosas [con las] que valen la pena indignarse que indignarse por una piba que está aprendiendo, que está laburando, que está haciendo lo mejor que puede con sus errores, nada", dijo.

Para rematar, a se definió como una aprendiz e hizo un llamado a la paz virtual. "Hay un montón de cosas que yo no las sé. No sé cómo manejarme, también soy una persona que hay cosas que le emocionan, cosas que le indignan. Pero nada, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo y estoy agradecida también por tener trabajo. Es mucho más tranqui. Si hay canales que te gustan ver, miralos. Si hay otros que no te gustan ver, no los mires. ¿Entendés que yo soy igual que vos? Estamos en la misma, boludo. No hago cosas para dañar a nadie".