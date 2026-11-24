La llegada de los primeros días de calor fueron bienvenidos por varios famosos. Entre ellos el argentino Federico Bal, quien aprovechó el fin de semana para disfrutar de una tarde de pileta junto a su pareja, Evelyn Botto. A través de sus redes sociales, el actor compartió un video de su novia mientras descansaba sobre un inflable a motor, y acompañó las imágenes con un pícaro comentario que dejó en evidencia la complicidad que existe entre ambos.

Desde que hicieron pública su relación a fines de 2025, el hijo de Carmen Barbieri y la integrante de Otro día perdido se mostraron juntos en diferentes ocasiones. Si bien cada uno continúa enfocado en sus respectivos compromisos profesionales, también encuentran momentos para disfrutar en pareja y compartir con sus seguidores algunas postales de su intimidad.

En las imágenes que publicó el actor en Instagram, se puede ver a Botto en bikini, recostada sobre un inflable que se desplaza de un extremo al otro de la pileta. La locutora y también integrante de Olga aprovechó las altas temperaturas del fin de semana para tomar sol y disfrutar de una tarde de descanso al aire libre.

Evelyn Botto en un video publicado por Federico Bal. Foto: Instagram @balfederico

Sin embargo, uno de los detalles que también llamó la atención fue el particular flotador que utilizó Evelyn, convertido en tendencia en las redes sociales. A diferencia de los inflables tradicionales, este cuenta con un motor incorporado que le permite trasladarse por el agua sin necesidad de realizar ningún esfuerzo.

“Empezó el verano”, dice Bal, mientras que las imágenes estaban acompañadas de un pícaro comentario: “Las curvas del verano”, en alusión a la figura de su pareja.

En otra publicación en sus redes sociales, el actor se mostró arriba del inflable viral mientras intenta aprender a manejarlo, y agradeció a la empresa de importaciones que le trajo el flotador a motor.

La Nación/GDA