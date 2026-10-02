Famoso uruguayo recreó una foto de su infancia por su cumpleaños: “Estaría muy feliz de verme hoy”

Hay fotos que parecen quedar congeladas en el tiempo. Y hay otras que, muchos años después, encuentran una segunda versión. Eso es lo que acaba de demostrar un famoso uruguayo que decidió recrear una foto antigua en sus redes sociales. El resultado, la foto se hizo viral.

El responsable fue Fede Vigevani. El creador de contenido uruguayo compartió una fotografía en la que aparece recreando, ya de adulto, una escena de cuando era niño. La pose, el encuadre y varios de los detalles de la imagen original se mantienen, mientras que el protagonista aparece muchos años después frente a la cámara.

Pero la publicación tenía además un significado especial para Vigevani. “Feliz cumple para mí", escribió en la publicación que compartió en Instagram y superó los 600 mil Likes en pocas horas. "Recreé mi foto favorita de niño :) Creo que él estaría muy feliz de verme hoy”, escribió junto a las imágenes.

La frase le sumó un tono más emotivo a una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. La comparación entre el niño de la fotografía original y el Fede adulto permite ver cuánto cambió con los años, pero también funciona como una especie de pequeño mensaje para aquel niño que alguna vez soñó con lo que vendría. Amigos y colegas del uruguayo, como Ian Lucas, Oscar del Rey, Oscar Miranda y Carlos Alberto Fuentes.

Fede Vigevani, nacido en Montevideo en 1994, comenzó su carrera en YouTube siendo adolescente y se hizo conocido como parte de Dosogas. Después continuó como creador solista y construyó una enorme audiencia con contenidos de entretenimiento, retos y humor en México.

Fede Vigevani en el Antel Arena. Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal.

En 2026, además, sumó una experiencia diferente a su carrera como youtuber al participar en La Casa de los Famosos México, donde volvió a quedar en el centro de la conversación en redes.

Esta vez no hubo reality, desafío ni una gran producción: solo una vieja fotografía, un cumpleaños y la decisión de Fede de volver a posar como aquel niño. Y, según sus propias palabras, hacerlo pensando en qué sentiría él al verlo hoy.