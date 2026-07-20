Fede Vigevani confirmado para un éxito de la TV: dónde ver y cuándo se estrena "La casa de los famosos México"

El uruguayo Fede Vigevani es uno de los creadores de contenidos más importantes del mundo, con millones de seguidores en las redes sociales. Acumula más de 76 millones de suscriptores en YouTube, 31 millones en TikTok y 12 millones en Instagram. Esa influencia ha traspasado las redes sociales, ya que ha llenado estadios con El mundo de Fede Vigevani que se ha presentado en Uruguay con entradas agotadas.

A fines del año pasado fue uno de los protagonistas del Youtube Basketball Stars que disputó contra el equipo de Mr. Beast, y ahora suma un nuevo desafío a su carrera.

El creador uruguayo que conquistó YouTube y las redes con su carisma y creatividad, se suma a La casa de los famosos México, reality show que en su tercera edición terminó con la victoria del influencer Aldo Támez de Nigris.

La cuarta temporada se estrenará el próximo 26 de julio de 2026 por el canal de cable Las Estrellas y tendrá a Vigevani entre los 12 competidores. El reality también contará con la argentina Flor Vigna y los influencers Jesús Ángel Pérez, Karina Torres y Masad Al-Tamimi.

El programa sigue a un grupo de famosos que viven juntas en una casa en la que se les filma permanentemente, sin comunicación con el mundo exterior, y compiten para ganar un premio en efectivo.

Fede Vigevani en el Antel Arena. Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal.

Después de recorrer una decena de países y vender cerca de un millón de entradas en casi dos años, Vigevani estará en uno de los programas de mayor audiencia en la televisión mexicana. El uruguayo llegó a México antes de la pandemia donde comenzó a crecer en seguidores gracias a videos de humor, reacciones a clips de terror y algunas canciones que se convirtieron en hits en todo el continente.

Cómo ver "La casa de los famosos México"

El reality show La casa de los famosos México comenzará el próximo 26 de julio por la pantalla del canal Las estrellas, disponible en los cableoperadores de Montevideo, y también en la aplicación Vix.

Tendrá en la conducción a Galilea Montijo, en las galas de los miércoles y domingos, mientras que Diego de Erice y Odalys Ramírez presentarán en los días restantes.

Los participantes confirmados para esta edición son: Fede Vigegani, Aldo Rendón (Estilista de celebridades), Arantza Ruiz (Actriz), Cynthia Klitbo (Actriz), Ernesto Laguardia (Actor y presentador),

Flor Vigna (Actriz y cantante), Jesús Ángel Pérez (Influencer), Karina Torres (Influencer), Masad Al-Tamimi (Influencer), Moisés Peñaloza (Actor y modelo), Ximena Herrera (Actriz) y Yahir Othón (Cantante).