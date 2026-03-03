Un uruguayo sorprende al mundo al unirse a la nueva temporada de "Beast Games" junto a MrBeast en Prime Video

Para muchos, el nombre de Jimmy Donaldson no suena a nada, claro que cuando se lo llama por su apodo, MrBeast, es otro asunto. Se trata del creador de contenido estadounidense que se hizo famoso por sus videos de retos virales, donaciones millonarias y producciones espectaculares en YouTube.

Acumula casi 470 millones de suscriptores en su canal, y además cuenta con Beast Industries, empresa valorada en varios miles de millones de dólares, donde agrupa marcas como las golosinas Feastables, la cadena MrBeast Burger, la firma de análisis Viewstats, y otros negocios.

También es el presentador de Beast Games, reality show disponible en Prime Video que ya estrenó su segunda temporada en Prime Video. La primera tanda de episodios, lanzados entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, se convirtió en la serie sin libreto más vista en la plataforma de Amazon.

Para la segunda temporada, el premio mayor fue de más de cinco millones de dólares, en una competencia que tenía como eje el concepto "Fuerte contra Inteligente". Por este motivo, se reunieron a 200 participantes, 100 considerados "fuertes", y otros 100 "inteligentes".

Esta nueva temporada, además, contó con tres influencer de distintas partes del mundo. Uno de ellos, uruguayo: Fede Vigevani. También apareció el francés Amixem y el indio CarriMinati.

Fede Vigevani en el Antel Arena. Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal.

No se trata de la primera vez que MrBeast y Vigevani coinciden en un evento, ya que el año pasado, el estadounidense invitó al uruguayo a formar parte del YouTube Basketball Stars, que se emitió en abril por la plataforma.

Además, el uruguayo, que a mediados de diciembre se presentó con sus canciones en un Antel Arena repleto, publicó un simpático video donde anuncia su participación en el reality de su colega.

"MrBeast me mandó un juego a mi casa", dice el uruguayo en el video. "El otro día estaba jugando basquetbol tranquilamente en mi casa, cuando me llega un mensaje de MrBeast que decía: Fede, te dejé una sorpresa en tu comedor".

"Espero que sea un millón de dólares", comenta Vigevani antes de encotrar un botón rojo. Cuando aprieta el botón, una voz le dice: "Bienvenido a Beast Games. Delante de ti hay cuatro maletines y solo uno de ellos tiene el premio, los demás te eliminan". "¿No había un reto más fácil?", pregunta el uruguayo en broma.

La publicación, que en pocas horas superó los 50.000 Me Gusta en Instagram, finaliza con la invitación a ver la segunda temporada de Beast Games, "Y además, en el primer capítulo aparezco yo, vayan a verlo", comenta Vigevani.