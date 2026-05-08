Falleció la madre de Sergio Gorzy: el emotivo mensaje con el que la despidió en redes

Falleció este viernes Berta Jones, madre del reconocido periodista deportivo y conductor Sergio Gorzy. La noticia fue confirmada por el propio comunicador a través de sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje de despedida junto a una antigua fotografía familiar.

Conocida cariñosamente como "Beba", Berta nació el 30 de julio de 1932 y falleció este 8 de mayo de 2026, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos. En su publicación, Gorzy expresó con emotividad el dolor de estas primeras horas de duelo.

"Primeras horas sin ella. Simplemente la vida. En la cédula Berta... en la calle Beba. Nada para decir que no sepamos de esto de vivir", escribió. El mensaje estuvo acompañado por siete fotografías, entre las que se destaca la primera: un retrato en blanco y negro cargado de nostalgia, en el que aparecen sus padres jóvenes y sonrientes. Él viste traje y corbata y mira a cámara con serenidad, mientras Berta sostiene con ternura a un bebé envuelto en mantas blancas, que sería el propio Sergio.

El periodista ya tenía compartida esa imagen como publicación fijada en Twitter desde julio de 2018, junto a un texto atravesado por el humor y el cariño familiar: “Todos los días recuerdo a mi padre... y cada día me parezco más a mi madre! Cuando nací mi padre ya era pelado!! 1958”.

Por otra parte, la publicación de Instagram cierra con una foto familiar que una a las cuatro generaciones: se puede ver a Beba junto a Sergio, su hija Melisa y su nieta Olivia. La imagen los muestra abrazados mirando a cámara con una sonrisa.

Gorzy junto a su madre Beba, su hija Melisa y su nieta Olivia. Foto: @camaraceleste_ok

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo y condolencias por parte de colegas, figuras del espectáculo y seguidores del periodista, quienes acompañan a la familia Gorzy en este difícil momento. Eunice Castro, Diego Delgrossi, Anahí Lange y Cintia Caballero fueron algunas de las personalidades que dejaron sus mensajes en el Instagram del conductor.