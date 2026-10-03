Falleció a los 80 años Pablo Rodríguez Bouchacourt, histórico periodista y conductor de Telemundo

Pablo Rodríguez Bouchacourt, histórico periodista y conductor de Telemundo (Canal 12), falleció a los 80 años. La noticia fue confirmada durante la emisión de Telemundo central por sus conductores, Aldo Silva y Mariano López, quienes lamentaron públicamente la pérdida.

"Es un día muy triste para todos los que hacemos Telemundo, y más para los que estamos hace tiempo", expresó Silva.

El canal también comunicó el fallecimiento a través de sus redes sociales, donde despidió al periodista con un mensaje: "Será recordado por todos como un ícono de Telemundo". La publicación generó numerosas muestras de afecto y condolencias de parte de varios comunicadores de la señal.

"Ha partido un gran Caballero. Q.E.P.D.", escribió el humorista y actor Diego Delgrossi. El periodista Alejandro Figueredo, en tanto, expresó: "QEPD! Un señor".

Entre las muestras de pesar también estuvo la de su excompañero Alberto Kesman, quien lo recordó en Twitter. "Falleció a los 80 años Pablo Rodríguez Buchacourt, compañero muchos años en Telemundo. Además de gran periodista, una gran persona, querido y respetado por todos quienes lo conocimos y trabajamos con él. QEPD", escribió el periodista deportivo.

Falleció a los 80 años Pablo Rodriguez Buchacourt , Compañero muchos años en Telemundo . Además de gran periodista, una gran persona, querido y respetado por todos quienes lo conocimos y trabajamos con él .QEPD pic.twitter.com/L12x7edJFI — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) October 2, 2026

Rodríguez Bouchacourt desarrolló una extensa carrera en Telemundo y fue protagonista de la transformación de la televisión uruguaya, incluida la transición de la pantalla en blanco y negro a la televisión en color.

Nacido en Rivera, Rodríguez Bouchacourt se desempeñó originalmente como mecánico ajustador antes de desarrollar su extensa carrera en los medios de comunicación.

Durante décadas estuvo vinculado a la información y ocupó distintos roles dentro del canal. Fue conductor de Telemundo al mediodía, cronista parlamentario y también se especializó en temas relacionados con la salud. A lo largo de su trayectoria protagonizó entrevistas y coberturas que quedaron en la memoria de la televisión uruguaya. Entre ellas se destaca una entrevista al general Hugo Medina durante las negociaciones del Club Naval, uno de los episodios políticos más trascendentes de la historia reciente del país.

Pablo Rodríguez Bouchacourt Foto: captura

Además de su trabajo periodístico, Rodríguez Bouchacourt fue autor del libro Mis inmigrantes queridos, en el que reconstruyó parte de la historia de su familia y el recorrido de sus antepasados, llegados a Uruguay desde el Líbano.

Su partida generó muestras de pesar entre compañeros y colegas de los medios, que lo despidieron destacando su trayectoria y su trascendencia en la pantalla de Canal 12.